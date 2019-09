Eredivisieclubs willen wedstrijden verplaatsen vanwege Nederlandse Grand Prix

De terugkeer van de Formule 1 in Nederland lijkt ook gevolgen te gaan hebben voor de Eredivisie. De clubs uit de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie willen hun laatste speelronde verplaatsen vanwege de race.

De KNVB laat de wedstrijden uit de voorlaatste speelronde van de Eredivisie normaal gesproken op hetzelfde tijdstip aanvangen. In dit geval had de voetbalbond ervoor gekozen om alle wedstrijden op zondag 3 mei te laten spelen. Op diezelfde dag vindt echter ook de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar plaats, wat voor een aantal clubs betekent dat zij de wedstrijden graag op een ander moment willen spelen.

Het probleem zit vooral bij de wedstrijden van Ajax en AZ. De Noord-Hollandse clubs spelen die dag thuis tegen respectievelijk VVV-Venlo en FC Utrecht. Op diezelfde dag vindt in het Noord-Hollandse Zandvoort dus de Grand Prix plaats. Er worden enorme mensenmassa's verwacht bij de race en dus ook in de provincie. De clubs hebben daarom besloten een voorstel neer te leggen bij de Eredivisie CV en de KNVB om de speelronde naar zaterdagavond 2 mei te verplaatsen.

Het is nog niet duidelijk wat de KNVB en de Eredivisie met dit probleem gaan doen. Verplaatsen naar zaterdagavond is een mogelijkheid, maar ook dat kan weer een probleem opleveren. Mocht een van de Nederlandse clubs de halve finale halen in de Europa League, dan wordt twee dagen daarvoor, op 30 april, de eerste wedstrijd hiervan gespeeld.