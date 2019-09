Seidl: "Reversed grids doen geen afbreuk aan DNA Formule 1"

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft er geen problemen mee als er een omgekeerde grid ingesteld wordt in de Formule 1. Volgens hem zal zo'n voorstel het DNA van de sport niet aantasten.

De Formule 1 onderzoekt de mogelijkheid om het format van het Grand Prix-weekend op de schop te gooien tijdens een aantal races in 2020. Centraal in die plannen is een kwalificatierace met omgekeerde startgrid, waarmee de startopstelling voor de race op zondag bepaald wordt. Volgens Seidl staat McLaren open voor nieuwe ideeën, zolang het DNA van de sport niet aangetast wordt.

Volgens de Duitser is dat met het huidige voorstel niet het geval. "Het is nog te vroeg om te praten over de details en wat er op tafel ligt. In principe steunen we bij McLaren het proberen van verschillende dingen. We zouden in de paddock allemaal daarvoor open moeten staan, zolang we niet tornen aan het DNA van de Formule 1. Ik denk echter dat dit niet in gevaar is met de verschillende voorstellen die er nu zijn."

"Nogmaals, het is nog erg vroeg om erover te praten en ik zou het graag ook eerst achter gesloten deuren met de teams, de FIA en de Formule 1 willen bespreken. Ik denk namelijk niet dat het gunstig is om al deze verschillende, wilde verhalen te hebben die momenteel door de paddock gaan", vertelde Seidl aan Sky Sports F1.

McLaren 'tevreden' over richting voor 2021

Over een maand moeten de reglementen voor 2021 getekend worden, maar Seidl geeft toe dat er binnen het veld meerdere 'allianties' zijn die andere voorkeuren hebben dan andere teams. Hij voegt daaraan toe dat McLaren desalniettemin tevreden is met de richting waarheen de reglementen voor 2021 gaan en hij gelooft dat alles klaar zal zijn voor het einde van oktober.

"Natuurlijk zijn er verschillende voorkeuren en ook allianties. Ik kan alleen namens onszelf spreken, maar als McLaren willen wij een grote speler in de sport zijn. We zijn onafhankelijk en spreken voor onszelf. Dat doen we ook in de meetings. We zijn erg blij met wat we tot dusver gezien hebben. Het is normaal dat we nog steeds deze gesprekken hebben, maar we hebben het volle vertrouwen in de FIA en F1 om nu door te zetten. We kunnen ons vinden in wat er nu ligt en we steunen het volledig."