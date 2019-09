Officieel: FIA schrapt tender voor standaard remsystemen in Formule 1

De Formule 1-bolides krijgen vanaf 2021 toch geen standaard remsystemen. De FIA heeft besloten om de implementatie van een enkele leverancier voor componenten van het remsysteem en frictiematerialen te schrappen.

Eind april maakte de FIA nog bekend dat er een tender was uitgeschreven om vanaf 2021 één leverancier te hebben voor de remsystemen en de frictiematerialen in de remmen. Deze tender werd tegelijkertijd uitgeschreven met de tender voor de standaard velgen. Vijf maanden later heeft de internationale autosportfederatie echter besloten dat de standaard remmen niet in 2021 geïntroduceerd zullen worden.

De technische reglementen gaan in 2021 flink op de schop en dat zorgt volgens de FIA voor onzekerheid over hoe de auto's precies zullen gaan presteren. De tender, die onder andere over de remblokken, remklauwen, het brake-by-wire-systeem ging, is om die reden dan ook geschrapt. Volgens de FIA is het nog onduidelijk hoe de auto's in 2021 exact zullen presteren op het asfalt.

Veiligheidsrisico's doorslaggevend in keuze FIA

Daaraan verbonden zijn natuurlijk de veiligheidsrisico's. "De significante reglementswijzigingen en hun interpretatie van de teams zal invloed hebben op meerdere aspecten van de auto's van 2021. Gezien de belangrijke rol van de remmen in zowel veiligheid als prestaties, heeft de FIA besloten het selectieproces voor remsystemen en de frictiematerialen te schrappen om verder onderzoek te kunnen doen", meldt de FIA in een persbericht.

In het persbericht maakte de autosportbond ook bekend dat Brembo naar aanleiding van het uitschrijven van de tender geselecteerd was om de taak als vaste remleverancier van de Formule 1 te vervullen. "In het licht van de overwegingen met betrekking tot de prestaties van de auto's, is er besloten om de situatie in 2021 opnieuw te bekijken."