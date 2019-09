ProRail staat voor een monsterklus om het spoor richting Zandvoort aan Zee op tijd klaar te krijgen voor de Nederlandse Grand Prix van 2020. De klus, die normaal een aantal jaar in beslag neemt, moet nu op ‘Formule 1-snelheid’ afgerond worden.

Het plan is om zoveel mogelijk Formule 1-fans met het openbaar vervoer naar Zandvoort te krijgen tijdens de Grand Prix van Nederland, die in 2020 na 35 jaar afwezigheid terugkeert op de kalender. Direct werd duidelijk dat het spoor richting Zandvoort en het station in de kustplaats niet berekend zijn op de enorme massa mensen die tijdens het evenement afgehandeld moet worden.

Tegenover GPToday.net verklaart Jaap Eikelboom van ProRail dat de voorbereidingen op de verbouwingen ‘meteen na de aankondiging van de terugkeer van de Formule 1’ gestart zijn. De echte werkzaamheden zullen later dit jaar en begin 2020 plaatsvinden. “Wel moeten we vol aan de bak om alles op tijd af te krijgen”, stelt Eikelboom. “Het opwaarderen van het spoor en de stations nemen normaal gesproken een aantal jaar in beslag. Die tijd is hier niet. Dit moet op Formule 1-snelheid gebeuren.”

Capaciteit in Zandvoort tijdelijk uitgebreid tijdens GP

Van het huidige ‘boemellijntje’ tussen Haarlem en Zandvoort wordt voor de Formule 1 een intercitytraject gemaakt, waarop tien tot twaalf treinen per uur kunnen rijden. “Door onder meer extra kabels aan te leggen tussen het onderstation en de bovenleiding wordt het mogelijk om meer vermogen van en naar de bovenleiding te krijgen. Dit is nodig om overbelasting te voorkomen zodra er meer treinen gaan rijden”, legt Eikelboom uit.

“Ook moet de capaciteit van station Zandvoort tijdelijk worden uitgebreid. Met de aanleg van twee tijdelijke perrons aan weerzijden van het spoor en het creëren van een extra in- en uitgang van het station, kunnen reizigers sneller en veiliger in- en uitstappen”, verklaart hij de aanpassingen die gedaan moeten worden om alle passagiers in Zandvoort te kunnen ontvangen. Daarbij krijgt men hulp van de gemeente en NS Crowd Control.

Haarlem gaat een belangrijke rol spelen in het plan van ProRail, zo verklaart Eikelboom. “Reizigers komen daar uit twee richtingen: Leiden en Amsterdam. Om alles daar in goede banen te leiden willen we daar een extra tijdelijke trap van en naar het perron maken. Op station Zandvoort wordt ook de Kiosk (nu midden op het perron) verplaatst tijdens het F1 weekend. Ook op andere stations verwachten we een extra toestroom van reizigers. We gaan inventariseren of daar ook aanvullende maatregelen nodig zijn.”

ProRail verwacht drukte op spoor aan te kunnen

Eikelboom verwacht dat de drukte op het spoor vergelijkbaar zal zijn met Koningsdag, ‘maar dan drie dagen achter elkaar’. Hij verwacht dat er per spoor 10.000 tot 12.000 mensen vervoerd kunnen worden, maar benadrukt dat de organisatie van de Grand Prix in het mobiliteitsplan ook uitgaat van andere vervoersmiddelen. “De trein speelt een belangrijke rol in de plannen. De organisatie zet ook in op andere manieren van vervoer (pendelbussen, fiets etc) en gaat er ook vanuit dat een groep verblijft in en rondom Zandvoort.”

“Wij denken dat wij door de maatregelen die wij nemen, veel reizigers naar en van Zandvoort kunnen vervoeren. Wij doen er samen met de organisatie, gemeente en NS alles aan om het in goede banen te leiden. Al onze voorbereidingen zijn daarop gericht. Het is goed om te bedenken dat die drukte er die dagen wel bij hoort. Het is vergelijkbaar met Koningsdag, alleen dan drie dagen achter elkaar.”