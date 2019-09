Max Verstappen: "Hopelijk kunnen we ons verbeteren in Rusland"

Een week na de Grand Prix van Singapore staat de race in Rusland alweer op het programma. Max Verstappen hoopt dat hij en Red Bull Racing zich in Sochi kunnen verbeteren ten opzichte van de race in Singapore.

Voorafgaand gold Red Bull als een van de favorieten voor de zege op het Marina Bay Street Circuit, maar onverwacht kwam het team niet helemaal uit de verf. Verstappen redde de eer met een podiumplaats, maar desondanks was er wat teleurstelling. De Nederlander weet echter dat er met het Sochi Autodrom in Rusland weer een circuit op de kalender staat dat in principe niet in het voordeel van Red Bull werkt.

"De lay-out van de baan is op papier niet geweldig voor ons maar wel uniek, omdat de meeste bochten haaks zijn. Dat is normaal niet het geval. Het is ook altijd uitdagend om na de hoge snelheid op het rechte stuk een langzame bocht in te gaan en het maximale uit de auto te halen tijdens het remmen. Het is een vlak circuit en hebt snel in de gaten of de auto goed werkt in de meer uitdagende bochten."

Dat betekent echter niet dat Verstappen de hoop op een goed resultaat al opgegeven heeft: hij mikt op nieuwe verbeteringen in Rusland. "Ferrari was erg snel in Singapore en de rechte stukken in Sochi zijn in hun voordeel, maar ik heb een paar ideeën over onze prestaties afgelopen weekend. Dat zullen we analyseren en hopelijk ons daarmee in Rusland weten te verbeteren."