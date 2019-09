Marko: "Red Bull qua set-up op verkeerde been gezet door simulator"

Vooraf werd er gehoopt op de zege, maar uiteindelijk moest Red Bull Racing zich tevredenstellen met het laagste treetje op het podium in Singapore. Helmut Marko verklaart waarom het Oostenrijkse team niet goed uit de verf kwam.

Op bochtige circuits die veel downforce vereisen doet Red Bull Racing het van oudsher eigenlijk altijd goed, maar dit weekend viel het Oostenrijkse team in Singapore tegen. Het team ging naar Azië met het idee om mee te doen om de zege, maar daar kwam het niet van. Max Verstappen kwam op zaterdag niet verder dan de vierde startpositie, die hij met een goede strategie om wist te buigen in een derde plek aan de finish.

Verstappen gaf na afloop van de kwalificatie al ruiterlijk toe dat hij en Red Bull meer van de kwalificatie verwachtten, terwijl hij na de race zei dat dit qua snelheid zijn slechtste weekend sinds Frankrijk was. Dat kwam onverwachts, maar Marko weet wel wat daarvan de oorzaak is. Volgens de talentscout en adviseur van Red Bull ging het al mis in de simulator.

"Het probleem werd veroorzaakt door de tests in de simulator. Daar zijn we volledig op het verkeerde been gezet. In de simulator leggen we de basis voor de afstelling voor het raceweekend, dus je bent de pineut als het daar niet klopt. Het probleem is dat we ons chassis te stijf afgesteld hebben, waardoor we stabiliteit misten. Ook hadden we niet genoeg downforce", vertelde Marko aan ORF.