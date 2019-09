Lammers: "Verstappen is nog altijd beter dan Leclerc"

Met Max Verstappen en Charles Leclerc staan de sterren voor de toekomst op het podium in Singapore, maar voor Jan Lammers bestaat er geen twijfel over wie van de twee de beste coureur is.

Leclerc leek aanvankelijk in Singapore op weg naar zijn derde zege op rij, maar de strategie gooide roet in het eten: Sebastian Vettel werd eerder naar de pits gehaald en profiteerde daarvan. Leclerc moest zich daarom tevredenstellen met de tweede positie, vlak voor Verstappen. Het zijn de sterren van de toekomst en dat is Lammers ook opgevallen.

De analist van de NOS ziet Leclerc beter en beter worden, maar hij noemt Verstappen toch nog de betere coureur. "Er is een nieuwe strijd ontstaan. Eerst was er een gevecht om P3 tussen Vettel en Verstappen, maar Leclerc is ontzettend goed gaan rijden en vecht nu met Bottas om de tweede plek. Leclerc heeft zich na een aantal foutjes goed laten zien, maar ik denk nog altijd dat Max beter is."

'Ferrari steeg boven zichzelf uit'

Voorafgaand aan de Singaporese Grand Prix werd verwacht dat Red Bull Racing zich nadrukkelijk zou melden in de strijd om de zege. Dat lukte niet: in de kwalificatie was de vorm niet aanwezig bij Verstappen, terwijl hij in de race gewoonweg niet in staat was om een aanval te plaatsen. Lammers zag echter vooral dat Ferrari boven zichzelf uit steeg door de updates die ze meegenomen hebben naar Singapore.

"Verstappen was eigenlijk de favoriet, want Red Bull leek de beste auto voor dit circuit te hebben. Mede door de updates is het Ferrari gelukt om boven zichzelf uit te stijgen. De goede strategische keuze bij Vettel hielp natuurlijk ook. Je hebt op deze baan vooral mechanische grip nodig en daaraan ontbrak het eerder bij Ferrari. Je moet tractie hebben en door de updates had Ferrari het goed voor elkaar, beter dan Mercedes en Red Bull."