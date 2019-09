Charles Leclerc bijt op zijn tong: "Blij met de 1-2"

Waar gisteren Max Verstappen erg teleurgesteld was over het verloop van de kwalificatie, was die teleurstelling er vandaag bij het andere grote talent in de Formule 1. Charles Leclerc was van tevoren opgedragen om vanaf pole position tijdens de eerste stint rustig aan te doen om zijn banden te sparen, maar achteraf kostte hem dat de zege in Singapore, omdat teamgenoot Sebastian Vettel de zogenaamde undercut succesvol uitvoerde. Leclerc foeterde daarover tijdens de race al over de boordradio, maar tijdens het podiuminterview beet de Monegask op zijn tong, al was de teleurstelling nog wel zichtbaar.

Leclerc liet zich na afloop vooral positief uit over het teamresultaat: "Het is altijd moeilijk om een zege te verliezen op deze manier, maar achteraf heeft het wel een 1-2 opgeleverd voor het team, dus daar ben ik blij mee. Het is de eerste dubbelzege dit seizoen en dat had het team wel verdiend. We kwamen hier hopend op misschien een podium en we gaan hier weg met een 1-2, dus daar ben ik blij mee. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, zoals iedereen waarschijnlijk zich wel zou voelen, maar ik zal sterker terugkomen."

De Monegask werd ook nog gevraagd naar de schijnbaar geweldig werkende updates die Ferrari dit weekend de zege lijken te hebben gebracht, maar Leclerc was voorzichtig in zijn oordeel: "Laten we eerst nog een paar races afwachten, maar het zag er hier erg positief uit. Zowel in de race, als in de kwalificatie was onze snelheid in orde, dus het team heeft geweldig werk geleverd."