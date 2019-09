Verstappen geniet: "Blij om op het podium te staan door goede strategie"

Max Verstappen behaalde in Singapore na twee dramatische races in Spa en Monza eindelijk weer het maximale resultaat. De Nederlander behaalde een puike en zwaarbevochten derde plaats, waar Verstappen door een goede pitstopstrategie terecht was gekomen.

Toen de Nederlander op het einde nog onder druk kwam te staan van wereldkampioenschapsleider Lewis Hamilton, wist hij door zijn hybride systemen slim te gebruiken een echte inhaalpoging van de Brit te voorkomen en reed zo met minimale voorsprong naar zijn zesde podiumfinish van het seizoen.

Verstappen, die na de tegenvallende vierde plek in de kwalificatie nog zwaar teleurgesteld voor de media verscheen, was na de race een stuk opgewekter: "De hele race verliep eigenlijk prima. In het begin reden we allemaal erg langzaam en dicht op elkaar. Op een gegeven moment kreeg ik daardoor moeite met de banden. Toen besloten we snel te stoppen en die undercut bleek achteraf een goede call. Daarna moesten we de banden goed managen en dat was niet makkelijk door de vele Safety Car-periodes. Maar over het algemeen ben ik erg blij om weer op het podium staan. Inhalen is hier lastig, dus het is mooi dat het ons met een goede strategie lukte."

Verstappen werd verder nog gevraagd of de race minder zwaar was, maar daar was de Nederlander het duidelijk niet mee eens: "Integendeel, je bent de hele tijd je banden op aan het warmen, dus eigenlijk ben je hard aan het werken. Zeker als je op het einde dan ook nog onder druk staat van Lewis, moet je wel pushen tot het einde, dus het was een goede workout."