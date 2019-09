Leclerc extatisch na derde pole op rij: "Heel erg blij met vandaag"

Charles Leclerc is de man in vorm in de Formule 1 op dit moment. Hoewel het onwaarschijnlijk leek dat de Monegask na zijn pole positions in Spa en Monza ook in Singapore voor de pole zou strijden, was het toch voor de derde keer op rij Leclerc die de pole position pakte. De 21-jarige Ferrari-coureur is bezig aan een ongekende reeks sinds de zomerstop en gaat morgen voor zijn derde zege in even veel races.

De snelste ronde van Leclerc leek zeker niet foutloos en dat beaamde hij ook na de kwalificatie: "Ik ben heel erg blij met vandaag. Als je de ronde bekijkt, dan was dit een goede ronde, maar ik had op sommige momenten het gevoel dat ik de auto verloor. Desondanks eindig ik de ronde met pole position. Daarom wil ik het team bedanken voor het geweldige werk dat ze gedaan hebben. We kwamen hier met het gevoel dat we niet om de eerste plek zouden kunnen strijden, maar het team heeft geweldig werk geleverd om dit voor elkaar te krijgen."

Over de plotselinge verbetering van de Ferrari-auto op een circuit waar hun chassis eerder dit seizoen te weinig downforce leek te hebben, zei Leclerc: "We hebben wat nieuwe onderdelen meegenomen die goed werkten, wat niet altijd het geval is geweest. Dit weekend werkte alles echter goed, ook al had ik een hele moeilijke vrijdag. Ik voelde me helemaal niet goed in de auto, maar ik heb hard gewerkt en dat wierp vandaag zijn vruchten af."