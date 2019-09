F1 vraagt mening aan fans om motorstraffen te vervangen met ballastgewicht

De Formule 1 onderzoekt de mogelijkheid om ballastgewicht in te voeren als straf voor het overschrijden van het maximum aantal motorcomponenten per seizoen. Het systeem zou daarmee de bekritiseerde gridstraffen moeten vervangen.

De fans zijn de afgelopen jaren kritisch geweest op de gridstraffen. Door deze gridstraffen moeten topcoureurs af en toe achteraan de grid plaatsnemen, wat mogelijk een gevecht om de zege minder spannend kan maken. Er is nu echter een nieuw voorstel voor de straffen voor het gebruiken van te veel motorcomponenten. Het idee is om de coureurs extra ballastgewicht mee te geven, zodat ze geen gridplaatsen in hoeven te leveren.

Eerste optie is behouden gridstraffen

Op het F1 Fan Voice Forum werd gesteld dat het 'niet mogelijk is om deze straffen te elimineren, omdat het gevolg zou kunnen zijn dat de rijke teams onbeperkt motoren zouden gaan gebruiken. Daarmee zouden ze een voordeel verkrijgen over de teams die dat niet kunnen betalen'. Tevens wordt uitgelegd dat de F1 nu twee oplossingen gevonden heeft waarmee het straffen kan uitdelen voor motorcomponenten.

De eerste is de zaken bij het huidige houden. Een positieve kant van deze methode kan zijn dat de race 'misschien een strijd krijgt van een snelle bolide die vanuit de achterhoede omhoog moet klimmen'. Er werd echter ook een nadeel benoemd. De straf kan er namelijk voor zorgen dat de teams 'meerdere strategische veranderingen doorvoeren, wat tegen de spirit van de reglementen is'.

Ballastgewicht 'simpele methode'

De tweede methode is het toevoegen van ballast. "Dit kan volgens een glijdende schaal verlopen, gebaseerd op hoe zwaar het vergrijp is (bijvoorbeeld 5 kilogram voor een turbo en 15 kilogram voor een motorwissel). De exacte getallen zullen berekend worden om een gelijkwaardig effect te creëren in vergelijking met de huidige gridstraffen. De voordeel is dat het simpel is en dat de auto's op de positie beginnen waar ze zich kwalificeren."

"Het nadeel kan zijn dat het publiek zich kan afvragen waarom een coureur langzamer is, tenzij de commentatoren de ballaststraf benoemen tijdens de race. Het kan ook laten zien dat een coureur langzamer is dan zijn teamgenoot, terwijl dit dan niet meteen het geval hoeft te zijn."