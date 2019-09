Schumacher na stamcelbehandeling ontslagen uit ziekenhuis in Parijs

Michael Schumacher is eerder deze week uit het ziekenhuis Georges Pompidou in Parijs ontslagen. De zevenvoudig wereldkampioen onderging daar vorige week een stamceltransplantatie.

Sinds een ski-incident eind 2013 is er weinig bekend over de gezondheid van Schumacher, die een halfjaar in coma lag na zijn ongeluk. Afgelopen week bracht de Franse krant Le Parisien echter naar buiten dat de voormalig coureur van Jordan, Benetton, Ferrari en Mercedes naar een ziekenhuis in Parijs was overgebracht voor een experimentele behandeling, waar een stamcelbehandeling onderdeel van was.

De verwachting van de krant was al dat Schumacher redelijk snel na de operatie alweer naar huis zou kunnen en volgens Le Parisien is de Duitser maandag inderdaad alweer naar huis mocht. Of de behandeling succesvol geweest is, is nog onduidelijk. Tevens meldt de krant dat Schumacher onder een valse naam behandeld is in het Georges Pompidou-ziekenhuis. Voor de daadwerkelijke behandeling zou Schumacher al twee keer per helikopter naar het ziekenhuis geweest zijn.

De familie van Schumacher heeft na zijn ongeluk weinig informatie gegeven over hoe het momenteel met hem gaat. Daarmee zou de familie voldoen aan zijn wens om in alle rust te kunnen werken aan het herstel, maar het betekent ook dat er in de afgelopen drie jaar veel geruchten ontstaan zijn over de conditie van Schumacher. De berichten varieerden van betrekkelijk goed tot zeer slecht, maar naar de daadwerkelijk toestand van de Duitser blijft het gissen.