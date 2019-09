Charles Leclerc hoopvol: "We kunnen altijd winnen, waar dan ook"

Charles Leclerc heeft na de zomerstop in een achtbaan gezeten. De Monegask won op Spa en Monza, maar verloor zijn goede vriend Hubert aan een horrorcrash in België.

De Ferrari-coureur liet de Tifosi weer eens juichen, want de laatste thuisoverwinning overwinningen dateerde uit 2010. In zijn opmars naar de koningsklasse werd de Ferrari-coureur al gezien als een van de grootste talenten, maar het seizoen verliep voor de zomerstop nog niet vlekkeloos voor Leclerc. Daar heeft hij na de zomerstop een punt achter gezet en wil nu de lijn doortrekken.

Tussen de Grand Prix van Singapore en de Grand Prix van Italië zat één weekend rust tussen. Charles Leclerc heeft in zijn vrije tijd vooral thuis gezeten. “Ik heb de dagen vooral thuis doorgebracht, om alles een plekje te geven. Zo kan ik me volledig focussen op de rest van het seizoen. Ik ben ook nog even bij het team op bezoek geweest in Italië, daar heb ik alle 1300 werknemers bedankt voor wat ze me hebben geleverd.”

Overwinning kwam op juiste moment

In de eerste seizoenhelft verliep niet op rolletjes voor de Scuderia. Het team wist geen enkele overwinning te pakken en wist maar drie keer pole position te pakken, waarvan er twee voor Charles waren. Het petekind van voormalig Formule 1-coureur Jules Bianchi meent dat de overwinningen na de zomerstop precies op het goede moment vielen. “De overwinningen kwamen op het juiste moment in het seizoen. Het is geen makkelijke start geweest en het zal ook niet gemakkelijk worden, maar winnen op Spa en zeker op Monza geeft toch een goed gevoel”, vertelde de Monegask aan GPToday.net.

Er was de laatste tijd veel discussie over een uitspraak van Lewis Hamilton. De Brit meende dat de jongere generatie coureurs er vaker zonder straf vanaf komen, maar daar is Leclerc het niet mee eens. “Racen is natuurlijk altijd met risico’s, maar wat ik deed was helemaal correct. Ik wilde gewoon echt racen, ik was op de racelijn en week daar tijdens het remmen niet vanaf. We hadden beide onze posities, dus het was voor mij gewoon hard racen.”

Leclerc denkt dat alles mogelijk is

De laatste twee races waren circuits waarbij motorvermogen een grote rol speelde, nu komen we bij een circuit waarbij dat een mindere rol speelt. De GP3-kampioen uit 2016 weet niet zo goed wat hij van zijn prestaties moet verwachten, maar weet wel dat het een stukje lastiger zal gaan worden dan in de laatste twee races. “Ik denk dat het een beetje lastiger voor ons gaat worden op dit circuit."

"Het circuit heeft veel bochten en weinig rechte stukken. Natuurlijk is alles mogelijk. We kunnen altijd winnen, waar dan ook. We zullen er alles aan doen om te winnen, we zullen zien wat het brengt. We zullen morgen de juiste balans moeten vinden om een goede uitgangspositie te hebben voor de kwalificatie, want die gaat beslissend zijn.”

De Ferrari-motor is misschien wel de meest krachtigste motor van het veld, maar de SF90 heeft vooral problemen met circuits met veel bochten, omdat de aerodynamica nog niet in orde is. “Dat het circuit weinig rechte stukken heeft is een nadeel voor ons, want we weten dat we daar veel tijd winnen. We zullen morgen eerst de nieuwe onderdelen testen en dan kunnen we zien waar we staan”, voegde de Monegask eraan toe.