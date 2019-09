Alain Prost ziet Renault niet snel kampioen worden in de Formule 1

Alain Prost heeft er geen vertrouwen in dat Renault volgend seizoen kan meestrijden om het kampioenschap. Het team van Renault kende geen goede start van het seizoen. In Monza wist het team het beste resultaat van dit seizoen tot nu toe neer te zetten met een vierde en vijfde plek. Volgens de viervoudig wereldkampioen helpt dat succes mee om de druk weg te halen bij het team.

Droom is ver weg

Alain Prost is een van de succesvolste Franse Formule 1-coureurs en reed veel wedstrijden voor het team van Renault. In de drie seizoenen die hij voor Renault reed, wist hij geen kampioenschap binnen te halen. Hij twijfelt of zijn landgenoot Esteban Ocon dat wel kan. "Ik weet het niet of Ocon kampioen kan worden met Renault, we moeten realistisch zijn. Die droom is ver weg", geeft hij toe.

In de huidige situatie van Renault zit er volgens Prost geen kampioenschap in. Het team domineerde een aantal jaar geleden wel in de Formule 1, waaronder met Fernando Alonso als coureur. Alain Prost, die zelf 768,5 punten scoorde in de Formule 1, ziet dat nu niet meer zo snel gebeuren. "Het is onmogelijk in de huidige situatie, maar in de Formule 1 kunnen veel dingen snel veranderen."

In 2021 komen er nieuwe reglementen. Wat dat voor invloed op het team van Renault gaat hebben weet de Fransman niet. "De regels van 2021 kunnen alles overstuur maken. Je weet nooit wie de beste auto gaat bouwen. Maar nu lijkt het te ver weg."