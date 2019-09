Plannen voor bijtanken en twee verplichte pitstops afgewezen door F1 Strategy Group

Voorstellen om het bijtanken weer terug te brengen in de Formule 1 en de coureurs twee keer per race een verplichte pitstop uit te laten voeren, zijn na de laatste bijeenkomst van de F1 Strategy Group geschrapt.

Een bron vertelde de GPToday.net echter dat de bijeenkomst constructief was en dat er vooruitgang werd geboekt bij het afronden van het nieuwe pakket aan reglementen van de sport voor 2021.

Bijtanken zorgt voor extra kosten

Mogelijke wijzigingen in de racestrategie voor 2021 werden van de tafel gehaald na kritiek op de voorgestelde herintroductie van het bijtanken. In 2009 werd er voor het laatste in de Formule 1 geracet met bijtanken. De voorzitter van de FIA, Jean Todt, had voorgesteld om het gewicht van de auto's te verminderen, een probleem dat door verschillende coureurs werd benadrukt. Sommige teams waarschuwden echter dat tanken de kosten zou verhogen en races voorspelbaarder zou maken.

Een andere verandering in de regels voor 2021 had kunnen betekenen dat de rijders drie verschillende banden compounds per race moesten gebruiken en daarom twee verplichte pitstops moesten maken. Ook dit plan kon niet op bijval rekenen.

Er is geen andere manier overeengekomen om het gewicht van de auto's te verminderen vanwege de kosten, die samenvallen met de invoering van het budgetplafond. Ondanks klachten van Lewis Hamilton en andere coureurs over het stijgende gewicht van F1-auto's, is het nu onwaarschijnlijk dat het probleem in 2021 zal worden aangepakt.

Verbod op bandenwarmers

Terwijl Pirelli vandaag de dag doorgaat met de voorbereidingen om na het volgende seizoen over te schakelen op 18-inch banden, wordt er nog steeds gedebatteerd over een voorstel voor een verbod op bandenwarmers. Teams zetten vraagtekens bij de verandering, die FOM en de FIA graag doorzetten.

Vetorecht Ferrari

Begin volgende maand zal nog een vergadering van de F1 Strategy Group worden gehouden, voorafgaand aan een elektronische stemming van de World Motor Sport Council om de regels voor 2021 vóór de deadline van 31 oktober goed te keuren. Er zijn echter enkele vragen gesteld over het bestuursproces, waaronder de toepasbaarheid van het vetorecht van Ferrari. De bezorgdheid van dat team over de voorgestelde standaardisering van sommige onderdelen in 2021 werd tijdens de vergadering opgemerkt.

Het grootste deel van de bijeenkomst was gericht op 2021, maar er werd ook gediscussieerd over de plannen voor de banden voor volgend jaar. Na een reeks levendige races is de interesse om volgend jaar van banden compounds te veranderen ook afgenomen.

Pirelli's 2020-specificatiebanden zullen na de Grand Prix van Abu Dhabi voor het eerst worden getest op het Yas Marina Circuit. Deze zullen worden gebruikt, tenzij de teams instemmen met een herintroductie van het rubber van dit jaar.