Zandvoort 'zet volledig in' op festivalaspect tijdens Nederlandse Grand Prix

De Grand Prix van Nederland in 2020 moet een enorm feest worden. Volgens sportief directeur Jan Lammers moet de eerste F1-race op Zandvoort sinds 1985 qua opzet een soort festival worden.

De Formule 1 keert in 2020 na 35 jaar afwezigheid terug op Nederlandse bodem en bij de Nederlandse fans lijkt dat in zeer goeden aarde te vallen. Er werd al aangekondigd dat er per dag ruim 100.000 tickets beschikbaar zouden zijn en via een inschrijvingsproces werd uiteindelijk bepaald welke fans zich de gelukkigen mochten noemen die er op Zandvoort bij kunnen zijn.

Volgens Lammers is dat bijzonder. "Voor de Formule 1 is deze situatie ook ongekend, omdat we vrijdag, zaterdag en zondag uitverkocht zijn. Wij halen vrijdag al meer dan honderdduizend bezoekers en op donderdag zal er ook het een en ander gaan gebeuren. Er wordt overal steeds meer rond de races gedaan, maar bij ons is het programma eromheen nog veel belangrijker. Wij willen echt de focus op het festivalaspect leggen."

Lammers stelt dat de organisatie van de race graag had gezien dat het weekend langer had geduurd, maar dat hij desondanks met veel plezier uitkijkt naar de terugkeer van de Formule 1. "Het liefst hebben wij dat het woensdag allemaal al begint. Eigenlijk hebben wij gewoon drie zondagen."