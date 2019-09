Opmeer pakt podiumplaats tijdens eerste F1 Esports-race van 2019

Jarno Opmeer is het derde seizoen van de Formula 1 Esports Pro Series op een prima manier begonnen. De Nederlander van Renault scoorde in de eerste twee races een tweede en vijfde plaats, terwijl landgenoten Bono Huis en Floris Wijers ook punten scoorden.

Het F1 Esports-seizoen werd woensdag afgetrapt met het eerste van vier live-evenementen. Er werden drie races afgewerkt: de Esports-coureurs kwamen in actie tijdens de virtuele races in Bahrein, China en Azerbeidzjan. David Tonizza kende daarbij een droomstart: de debutant van Ferrari, het enige debuterende team dit jaar, scoorde twee zeges en werd in Azerbeidzjan tweede.

Op het Bahrein International Circuit rekende Tonizza af met Opmeer, die meteen een tweede plaats binnenhaalde namens Renault. Salih Saltunc pakte de laatste podiumplaats in die race. Regerend kampioen Brendon Leigh kwam niet verder dan P6, terwijl Wijers en Huis met respectievelijk de negende en tiende positie ook hun eerste punten van het seizoen pakten.

De Chinese wedstrijd viel ook ten prooi aan Ferrari-coureur Tonizza, die daarbij afrekende met Frederik Rasmussen van Red Bull Racing Esports. Marcel Kiefer pakte de derde podiumplaats door af te rekenen met Saltunc. Hij hield een Nederlands trio achter zich, waarbij Opmeer zich voor Huis en Wijers wist te positioneren.

Rasmussen wint derde wedstrijd, Tonizza leidt kampioenschap

De derde race van het kampioenschap werd verreden op het Baku City Circuit en deze keer leverde de race een andere winnaar op. Rasmussen was de sterkte op het snelle stratencircuit, waar hij Williams-invaller Tino Naukkarinen voor wist te blijven. Tonizza pakte met P3 wel zijn derde podiumplaats van het seizoen, gevolgd door Leigh en de sterk opererende Huis.

Na drie races bezet Tonizza de eerste positie in het kampioenschap met 65 punten, gevolgd door Rasmussen met 43 stuks en Kiefer op 29 punten. Opmeer sluit daarbij aan met 28 punten uit drie races. Huis heeft na drie races 19 punten verzameld, terwijl de teller voor Wijers op 8 stuks staat.