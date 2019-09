Michael Schumacher bij kennis na stamceltransplantatie

Michael Schumacher is bij bewustzijn volgens een anonieme bron in het Parijse ziekenhuis waar de F1-legende momenteel wordt behandeld. De krant Le Parisien onthulde deze week dat de voormalige Ferrari- en Mercedes-coureur maandag werd opgenomen in het Hopital Europeen Georges-Pompidou.

Naar verluidt zal de 50-jarige, die tijdens een ski-afdaling in 2013 hersenschade heeft opgelopen, experimentele stamcelbehandeling krijgen. Volgens de informatie die beschikbaar is zou de behandeling riskant zijn.

Er is bijna niets bekend over de toestand van Schumacher, zoals of hij zich even bewust is van zijn omgeving. "Corinna en de familie hebben een strikte controle gehouden over zijn toestand en zijn behandeling. Ze hebben er altijd dicht bovenop gezeten, wat volgens mij jammer is", zei voormalig Mercedes-baas Nick Fry in zijn nieuwe boek.

Geruchten en onofficiële informatie

Het betekent dat fans van Schumacher hun toevlucht nemen tot onofficiële rapporten en geruchten om informatie. De Italiaanse krant La Repubblica citeerde de in Milaan gevestigde professor biologie Angelo Vescovi die zei dat hij enkele jaren geleden werd "gecontacteerd door een persoon die de familie van Schumacher kende".

"Ze vroegen of er iets kon worden gedaan voor Schumacher," zei hij. "Op dat moment hebben we een poging gedaan om dezelfde cellen die we gebruiken voor multiple sclerose in de hersenen of een jongen in coma te injecteren met redelijk goede resultaten. Op dit moment kunnen we alleen aannames doen over wat ze in Parijs doen."

Op dinsdag publiceerde Le Parisien citaten toegeschreven aan een anoniem personeelslid dat in het ziekenhuis van Parijs werkte.

"Ja, hij is in mijn omgeving", zei de naamloze persoon. "En ik kan u verzekeren dat hij op de hoogte is van wat er gebeurt."

Jean Todt, die samen met Mick Schumacher dinsdag de begrafenis van Anthoine Hubert bijwoonde, bezocht de zevenvoudig wereldkampioen gisteren in het ziekenhuis gedurende 45 minuten.