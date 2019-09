Mattia Binotto niet blij met bijnaam Harry Potter

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft met zijn team een goede start gemaakt na de zomerstop. Het Italiaanse team wist twee keer de pole position te pakken en ging er tevens twee keer vandoor met de overwinning in zowel België als Italië. Al gaat het met het team zo goed, zo slecht gaat het met Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen heeft de laatste paar races moeite en maakt duurzame fouten. Charles Leclerc is de eyecatcher voor Ferrari, hij heeft het team het maximaal haalbaar resultaat gebracht met twee poles en twee overwinningen na de zomerstop.

Teambaas Binotto, die vaak vergeleken wordt met Harry Potter, heeft voor de zomerstop veel kritiek gehad. De teambaas wist met zijn team voor de zomerstop geen enkele race te winnen, wel wisten zijn coureurs drie keer pole te pakken. Na de zomerstop doet Ferrari het goed en daarin heeft Mattia een grote rol.

De geboren Zwitser heeft misschien wel zijn Harry Potter-spreuken gebruikt, maar daar wil hij niet mee vergeleken worden, zo vertelde hij tegen Bild. "Ik lees dat ik vergeleken word met Harry Potter. Vind ik dat leuk? Nee niet echt..." Harry Potter is een tovenaar, iets wat ze bij Ferrari misschien net nodig hebben. "We werken ook op zo'n manier dat we weer magische tijden krijgen bij Ferrari. Wat we nodig hebben is hard werken, stabiliteit en de bereidheid om constant te verbeteren. Dat heeft niets met magie te maken!"

De in Lausanne geboren Italiaan lijkt goed op weg te zijn met Ferrari, na een matige eerste seizoenshelft. De Scuderia wist na een aantal jaar weer eens voor eigen publiek te winnen en dat doet het volk en de teambaas goed.