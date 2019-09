Wat is 'tow' en hebben teams er echt voordeel mee?

Het volgen van een andere raceauto vermindert de luchtweerstand aanzienlijk. In feite is dit effect zo sterk in auto's met gelijk vermogen dat de coureur die achter een concurrent of teamgenoot zit, de gashendel een beetje in moet houden om niet tegen de achterkant van de voorliggende auto aan te rijden.

Om een ‘sleep’ te krijgen, moet een bestuurder enige afstand houden tot een voorste auto - ongeveer 50 meter. Op een lang recht stuk kan hij nu de afstand goedmaken door een lagere luchtweerstand en zal hij de voorste auto met een hogere snelheid kunnen passeren. Dit ‘meeslepen’ kan resulteren in een verbeterde rondetijd van 0,2 seconden - zoals te zien in de kwalificatie van zaterdag voor de Grand Prix van Italië.