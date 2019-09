Doornbos kraakt kritische noot over Verstappen: "Fout was onbegrijpelijk"

Robert Doornbos is niet bepaald lovend over het optreden van Max Verstappen in Italië. De voormalig Formule 1-coureur vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlander in de eerste bocht achterop Sergio Perez reed.

Verstappen eindigde de Italiaanse Grand Prix uiteindelijk op de achtste positie, maar gemakkelijk kwam dat resultaat niet tot stand. De coureur van Red Bull Racing moest de wedstrijd vanaf de laatste positie aanvangen, maar al na de eerste ronde keek Verstappen tegen een enorme achterstand aan door een botsing met Perez.

Doornbos vindt fout onbegrijpelijk

Het hele veld schoof voor de eerste chicane als een harmonica in elkaar. Verstappen schatte die situatie niet helemaal goed in en tikte daardoor de achterkant van Perez aan. Daardoor liep hij schade op aan zijn voorvleugel, wat ertoe leidde dat de Red Bull na ronde 1 richting de pits ging voor een nieuwe neus. Doornbos vindt het echter onbegrijpelijk dat Verstappen op die manier in de fout ging.

"Ik vind het onbegrijpelijk. De weekenden lopen sowieso al niet soepel, maar je weet dat er een harmonica-effect is bij de start als je achteraan begint. We zagen op de beelden dat hij zo lang remde en dat de snelheid er volledig uit was, maar nog rijdt hij tegen. Dit kost hem gewoon dertig seconden", vertelde Doornbos in Crashen in de Keuken.

Het was voor Verstappen de tweede race op rij dat hij betrokken was bij een incident in de eerste ronde. Ook in België maakte hij contact met een andere auto, in dat geval Kimi Raikkonen. Daarbij brak een deel van zijn wielophanging af, waardoor de Nederlander in Eau Rouge stuurloos de bandenstapels in ging.