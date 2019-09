'Michael Schumacher ondergaat stamceltransplantatie in Parijs'

Michael Schumacher ondergaat vandaag mogelijk een medische behandeling in Parijs. Volgens de Franse krant Le Parisien zal de zevenvoudig Formule 1-kampioen daar dinsdag een stamceltransplantatie ondergaan.

Over de huidige medische situatie van Schumacher is eigenlijk helemaal niets bekend. Sinds de Duitser eind 2013 zwaar hoofdletsel opliep en in een coma belandde na een ski-ongeluk in Meribel heeft de familie en het team rond Schumacher slechts mondjesmaat informatie met de buitenwereld gedeeld. Hoe het nu met de inmiddels 50-jarige ex-coureur gaat, is dan ook niet bekend.

Stamceltransplantatie moet ontstekingen remmen

Le Parisien heeft echter het een en ander opgevangen. Volgens het Franse dagblad is Schumacher maandag overgebracht naar het Georges Pompidou-ziekenhuis in de Franse hoofdstad. Dinsdag (vandaag) zou de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden een stamceldonatie krijgen, waarmee ontstekingen in het lichaam geremd moeten worden. Woensdag zou Schumacher het ziekenhuis weer kunnen verlaten.

Hoewel Le Parisien haar bronnen niet uit de doeken doet, laat het doorschemeren dat er maandag een ambulance vanuit Genève naar Parijs gereden is. In het ziekenhuis zou de stretcher met Schumacher erop volledig met een blauw doek afgeschermd zijn. De krant meldt dat chirurg Philippe Menasche, die bekend staat als een pionier op het gebied van stamceltherapie, Schumacher gaat behandelen.