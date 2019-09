Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Italië, dag 4

Zondag, 8.00 uur

Na het uitchecken verlaat ik de B&B en vertrek ik naar het circuit. Het verkeer stroopt voor een niet-commerciële dag redelijk op en afgaande op de richting waarheen ze rijden - en de rode uitrusting van hun inzittenden - vermoed ik dat ze naar Monza rijden. Het geeft gemengde gevoelens: ik ben blij voor het circuit, maar grote mensenmassa's staan in Italië meestal gelijk aan een enorme verkeerschaos na de race, vooral door de krappe straten rond het circuit.

Ik mis een afslag naar een zijstraatje die leidt naar de F1-rijstrook en ontdek later dat een aantal collega's dezelfde fout gemaakt hebben. We beslissen dat de storm van de vorige avond wat borden omgeblazen heeft. Waarom zou een aantal van ons dan de borden missen die wij de vorige drie dagen wel gevolgd hebben?

Uiteindelijk vind ik de weg naar de F1-rijstrook, maar niet voordat ik door modderige weggetjes over doorweekte campings vol met Tifosi gereden heb. Ze houden absoluut van Ferrari als ze de nacht in zulke natte omstandigheden doorbrengen...

9.00 uur

Het gevolg is dat een reis van 30 minuten bijna een uur duurt en ik hoor dan anderen nog meer tijd verloren door inefficiënte verkeersregelaars. Dat is een minpunt van Monza, hoewel ik liever hiermee om moet gaan dan dat ik in een zucht door Abu Dhabi rij.

10.30 uur

Nadat ik bijgepraat heb met TV-collega's bereid ik een interview voor met Jody Scheckter, de wereldkampioen van 1979. Hij stemde vriendelijk in met een uitgebreid interview over zijn F1-carrière en daaropvolgende leven als ondernemer en organische boer. Hij geeft een aantal geweldige inzichten in de huidige F1 tijdens ons gesprek, dat ik deze week met jullie zal delen.

12.00 uur

Ik ben uitgenodigd voor de opening van Case Brembo, een historisch huis in het midden van het circuit dat de remfabrikant omgetoverd heeft tot hospitality. Het is indrukwekkend dat FIA-president Jean Todt, F1-CEO Chase Carey en Piero Ferrari allemaal aanwezig zijn, wat de positie van het bedrijf in de F1 aantoont. Ik hoor inderdaad dat er progressie geboekt wordt om in 2021 de enige leverancier te worden, hoewel de gesprekken pas op het niveau van de technische specificaties zijn.

De opening van Casa Brembo, met onder andere Chase Carey, Jean Todt en Piero Ferrari als aanwezigen

13.30 uur

Lunch bij McLaren - het team verzorgt meestal geen lunch voor de media, maar we hebben zaken te bespreken en dat is handiger tijdens de lunch. Wat kan je anders eten in Italië dan Bolognaise; deze keer wordt het echter bereid in een Engelse keuken. Het blijft echter zeer goed.

De zaken zijn besproken en Johannes Klein, vader van voormalig F1-coureur Christian, voegt zich bij ons. We praten bij over de Blancpain GT-carrière van zijn zoon, voordat ik via de ijskraam (twee bolletjes stracciatella) terugkeer naar het mediacentrum.

14.30 uur

Tijd voor de grid walk. Op weg naar het rechte stuk reflecteer ik op het feit dat na het vallen van de vlag nog zeven van de 21 races over zijn. Na deze race zitten we dus op twee-derde van het seizoen 2019. Er bestaat geen twijfel over dat het harde werk nu begint, omdat alle overige races in verre oorden zijn.

Jezelf van Frankrijk naar Oostenrijk en Groot-Brittannië verplaatsen is kinderspel in vergelijking met de verre oostelijke, zuidelijke en westelijke oorden op de kalender - die allemaal binnen vier weken verreden worden.

Opvallend is het dat de meeste technisch directeuren afwezig zijn op de grid, omdat ze natuurlijk druk bezig zijn met de auto's van 2020. Ik spot echter een technisch hoofd en vraag hem over de plannen rond DRS voor 2021. Hij vermoedt dat de F1 het inhalen via aerodynamische ingrepen wil maximaliseren, waardoor DRS geschrapt kan worden als de nieuwe reglementen werken. Zo niet? Dan blijft het.

"Er zijn voorwaarden opgesteld voor een vergelijkbaar systeem", legt hij uit. "Het is makkelijker om het op te nemen en het later te verwijderen, dan het toch weer in te moeten passen."

16.30 uur

Tijd voor de mixed zone, waar alle coureurs komen na hun TV-interviews. Het is duidelijk dat Daniel Ricciardo enorm blij is na zijn vierde plaats, waarbij de vijfde plaats van teamgenoot Nico Hülkenberg bewees dat het geen toevalstreffer was.

17.00 uur

Toto lacht zodra hij stelt dat het 'ondenkbaar' is dat een leidende Ferrari-coureur op Monza een tijdstraf van vijf seconden krijgt, waaraan hij toevoegt dat 'we allemaal een politie-escort nodig zouden hebben...' Het is duidelijk dat Mercedes gelooft dat de race van hun was, maar dat ze de zege niet kregen door de zwart-witte vlag voor Charles Leclerc na zijn robuuste verdediging ten opzichte van Lewis Hamilton, in plaats van dat hij de verwachte tijdstraf van 5 seconden kreeg.

Wat zorgt voor extra zout in de wonden, is het feit dat Lewis Hamilton in 2007 de laatste coureur was die zijn eerste en tweede zege binnen een week behaalde - en we weten allemaal hoe zijn carrière verloopt.

19.00 uur

De interviews zijn gedaan en ik vertrek richting de modderige parkeerplaats om mijn huurauto op te halen voor de reis naar het vliegveld. Bij de uitgang herinnert het verkeerscontrolesysteem mij eraan hoe chaotisch deze plek kan zijn: de ene regelaar stuurt mij naar links, de andere naar rechts en de derde wil mij laten stoppen.

22.00 uur

De vlucht van Brussels Airlines is bijna twee uur vertraagd door drukte op de luchthaven, wat opvallend genoeg geen invloed lijkt te hebben op andere vluchten vanaf Malpensa. Uiteindelijk ben ik ruim na 1.00 uur thuis - en om 10.00 uur staat in het centrum van Brussel een afspraak gepland voor mijn Russische visum...