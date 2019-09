FIA ziet geen reden om sausage kerbs te verbannen na F3-crash

De Formule 3-race op Monza van zaterdag werd opgeschrikt door een groot incident met een sausage kerb. Michael Masi, de wedstrijdleider van de Formule 1, stelt dat de sausage kerbs hierdoor niet gaan verdwijnen.

F3-coureur Alexander Peroni werd tijdens de eerste race op Monza gelanceerd over een van deze sausage kerbs, die bij het uitkomen van de Parabolica waren neergelegd. De Australiër vloog tientallen meters door de lucht en kwam ondersteboven op de bandenstapel terecht. De halo voorkwam bij het incident ergere verwondingen dan de gebroken rugwervel en hersenschudding die Peroni nu opliep.

De FIA stelde een onderzoek in naar het incident, waarbij de coureur van Campos gelanceerd werd over een sausage kerb. Toch is het voor Masi geen aanleiding om de sausage kerbs te verwijderen. "Ik denk dat je wat dat betreft eerlijk gezegd niet kan generaliseren. Dit was een buitenissig incident. Als je ernaar kijkt, was het precies dat. Van onze kant zullen we naar verschillende mogelijkheden blijven kijken."

"We zullen veranderingen doorvoeren zodra we betere dingen vinden in andere gebieden, andere omstandigheden en andere bochten. Natuurlijk zijn de profielen, snelheden en dergelijke van bochten verschillend. Voor wat ik ervan weet, ligt die sausage kerb al twee tot drie jaar op die plek. Dit is een van die buitenissige incidenten. We zullen er in het algemeen naar kijken en van daaruit verdergaan."

Volgens Masi zullen er bij de Grand Prix van Singapore, die over twee weken op het programma staat, wederom sausage kerbs naast de baan liggen. "Laten we niet vergeten dat al deze circuits een FIA Grade 1-licentie hebben, maar gehomologeerd zijn op de manier zoals ze zijn, met alle aanwezige veiligheidsinstallaties, kerbs, installaties achter de kerbs en wat het ook mag zijn. Ze zijn allen geïnspecteerd in overeenstemming met ons rigoureuze regime. Het zou dus naïef zijn om te zeggen dat we dergelijke dingen meteen afschieten."