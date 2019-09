Max Verstappen na moeizame race: “Ik wil gewoon vooraan starten, dan blijf je weg uit dit gezeik”

Max Verstappen moest de Grand Prix van Italië vanaf P19 starten en finishte op P8. De Nederlander wist zich gisteren niet te kwalificeren en had van tevoren ook nog een nieuwe motor laten monteren. De 22-jarige reed een ongelukkige race en had lastig.

De Red Bull-coureur reed tijdens het aanremmen voor de eerste bocht op Perez en moest daarom al meteen naar binnen voor een nieuwe vleugel. “Beetje pech gewoon, alles hoopte een beetje op. Ik wilde uitwijken, maar toen raakte ik hem (Perez) een beetje. Na de benodigde pitstop was nog niets verloren, maar ik kwam Perez gewoon niet voorbij op het rechte stuk. Die auto liep gewoon te hard.”

De Limburger moest na het incident naar binnen voor zijn eerste pitstop. De tweede pitstop was volgens Verstappen net op een ongelukkig moment met de VSC. “Opeens kwam er een VSC. Toen kwamen er ook nog drie auto’s voorbij die ik al in had gehaald, dus ja het zat allemaal niet mee”, vertelde Max tegen GPToday.net. Over de snelheid had de Nederlander niets te klagen. “Qua snelheid zaten we gewoon goed, we hadden alleen een beetje pech. Het zat nu met alles een beetje tegen. Ik wil eigenlijk gewoon vooraan starten, dan heb je dit gezeik niet.”

De Red Bull Racing coureur leek nog voor P7 te kunnen gaan in de laatste paar ronden, maar Racing Point-coureur Sergio Perez, waar Verstappen in de eerste ronde achteropreed, wist zijn bolide goed voor die van Verstappen te houden. “Als ik gewoon had kunnen kwalificeren dan was het allemaal anders, want dan kon ik gewoon met de kop mee gedaan. Helaas zat de VSC ook tegen waarbij je nog 10 tot 12 seconden verliest op Renault. Dan weetje dat het over is.”

Max Verstappen staat nog steeds op de derde plek in het kampioenschap, al komt Leclerc wel heel dichterbij. Het gat is namelijk nu nog maar drie punten.