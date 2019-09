Foto's: De zaterdag van de Italiaanse Grand Prix in beeld

Net als in 2018 start er een Ferrari op pole position tijdens de Italiaanse Grand Prix. Deze keer wist Charles Leclerc zich van de eerste startplaats te verzekeren.

Na afloop van de kwalificatie ging het echter vooral over de chaotische taferelen die ontstonden aan het einde van het derde kwalificatiedeel. Zeven van de negen nog rijdende coureurs konden niet beginnen aan een snelle ronde, omdat ze hun tactische spellen te ver doorvoerden. Niemand wilde als eerste aan zijn laatste snelle ronde beginnen en dat brak ze op.

Voor Max Verstappen werd het een middag om snel te vergeten. Hoewel hij al zeker was van een startpositie in de achterhoede, wilde de Nederlander tijd in de auto doorbrengen om te kijken wat er mogelijk was. Dat werd verhinderd door een probleem met zijn nieuwe Honda-motor, die in de veiligheidsmodus schoot.

Onze fotografen waren op 'The Temple of Speed' aanwezig om de derde vrije training en de kwalificatie op beeld vast te leggen. De mooiste foto's zie je in het onderstaande album.