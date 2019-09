Weer motorprobleem voor Verstappen: "Anders dan in België, maar hetzelfde effect"

De irritatie spatte er vanaf bij Max Verstappen na de kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix. De Nederlander kampte wederom met een verlies van vermogen, hoewel hij nu niet hetzelfde probleem had als op Spa-Francorchamps.

Het was voor Verstappen vooraf al duidelijk dat hij de race vanuit de achterhoede aan zou vangen. De coureur van Red Bull Racing wisselde voor dit weekend namelijk naar zijn vierde krachtbron van het seizoen, wat hem een gridstraf opleverde. Omdat Verstappen door een motorisch probleem geen rondetijd neer kon zetten in Q1, zal hij de race vanaf de laatste positie aanvangen.

Verstappen had graag een ronde neer willen zetten in de kwalificatie om te kijken wat er mogelijk was met de nieuwe Honda-motor, maar dat zat er dus niet in. "Dat was wel de reden dat ik in Q1 nog naar buiten ging om een ronde neer te zetten en te kijken hoe het ging. Dat is er helaas niet van gekomen", vertelde de Limburger aan Ziggo Sport.

Verstappen houdt vertrouwen in de race

Wat de situatie voor Verstappen nog zuurder maakte, is de goede prestaties die hij in de derde vrije training liet zien. Daarin reed hij knap de tweede tijd, met een achterstand van slechts zo'n drie honderdste op snelste man Sebastian Vettel. "VT3 ging helemaal goed. De auto voelde goed aan, dus daar waren we wel blij mee."

Het probleem dat Verstappen trof, was anders dan die hij in België had. Desondanks houdt hij vertrouwen in de race van morgen."Het is niet hetzelfde probleem als op Spa, maar het heeft uiteindelijk wel hetzelfde effect: namelijk dat ik geen vermogen had. Alles voelt op zich wel goed aan, dus we hebben er wel vertrouwen in. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe snel je door het verkeer komt."