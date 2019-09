In de laatste twee minuten gingen alle overgebleven coureurs in Q3 nogmaals de baan op voor een snelle ronde, maar alleen Carlos Sainz en Leclerc konden nog een nieuwe ronde rijden. Alle coureurs probeerden als allerlaatste aan hun snelste ronde beginnen om een goede slipstream te pakken, maar daarbij rekenden ze verkeerd. Het gevolg was dat iedereen, op Sainz en Leclerc na, afgevlagd werd. Vettel reageerde met Move Move'-handgebaren zo ':

In 2016 riep hij het volgende via de radio: