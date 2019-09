Lewis Hamilton na chaotische kwalificatie: "Dit was een anti-climax"

Lewis Hamilton was een van de slachtoffers van de chaotische outlap voor de tweede run in Q3. De Brit zat klem achter Nico Hulkenberg en werd meerdere malen geblokt door de Duitser, voor Hamilton vervlogen daardoor zijn kansen op een zevende pole in Monza. Hamilton leek echter niet uit het veld geslagen door het missen van pole en kon wel lachen om het chaotische verloop van de kwalificatie.

"Nou eerlijk gezegd, ben ik blij dat we in ieder geval de tweede plek hebben kunnen pakken. We krijgen morgen een mooi gevecht met de Ferrari's en het is fijn dat Valtteri en ik hen hebben kunnen splitten, dus als team is het een goed resultaat. Maar dit is natuurlijk een anti-climax, want we hebben zo geen kans gekregen op een tweede run in Q3 en dat zijn de mooiste rondes," verklaarde de Brit onder luid boegeroep van de Ferrari-fans.

Hamilton vertelde met een kleine grijns op zijn gezicht over het chaotische verloop van de kwalificatie: "Het is gekkenwerk met het systeem dat we hebben. Iedereen probeert in een gunstige positie te komen en doordat we alleen maar bezig waren met de positionering, vergaten we de tijd en daardoor waren we allemaal te laat. Dat is een interessante tactiek, pole pakken in de eerste run en dan zorgen dat iedereen te laat is voor de tweede run."