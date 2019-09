Ook rond Grand Prix Mexico groot Formule 1-feest in Ziggo Dome

Ziggo Sport organiseert rond de Grand Prix van Mexico wederom een groot feest in de Ziggo Dome. Ruim tienduizend Formule 1-fans kunnen in de hal terecht om de race te bekijken.

Eerder dit jaar werd de eerste editie van het door Ziggo Sport georganiseerde kijkspektakel in de Amsterdamse concerthal een groot succes. De Nederlandse zendgemachtigde liet Formule 1-fans tijdens de Oostenrijkse Grand Prix samenkomen in de Ziggo Dome en dat werd uiteindelijk een enorm oranjefeest, want Max Verstappen wist de wedstrijd op de Red Bull Ring na een spannende slotfase te winnen.

Door het succes van de eerste editie gaat Ziggo Sport op de ingeslagen weg verder. Ook rond de Grand Prix van Mexico zal de sportzender de deuren van de Ziggo Dome openen voor Nederlandse Formule 1- en Verstappen-fans. De race kan live gevolgd worden op een enorm scherm, terwijl het programma rond de race aan elkaar gepraat zal worden door presentator Jack van Gelder en Formule 1-sidekick Rob van Gameren.

"In juni keken we voor het eerst samen met fans in onze ‘eigen’ Ziggo Dome", zegt Will Moerer, directeur van Ziggo Sport. "Het succes van dit evenement laat zien hoezeer F1-liefhebbers dit evenement hebben gewaardeerd. Fans vinden het heerlijk om sport samen te beleven, vandaar dat we racefans opnieuw de kans willen geven om Max samen naar de overwinning te schreeuwen. Onze inzet is een race-avond om nooit meer te vergeten."

Het evenement in de Ziggo Dome zal op zondag 27 oktober plaatsvinden. De deuren van de hal gaan om 18.00 uur open, terwijl het programma op het podium om 18.30 uur aanvangt. Kaarten voor de Ziggo GP Live zijn via deze link te verkrijgen.