Max Verstappen acht P5 hoogst haalbare op Monza: "Regen kan ons helpen"

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben bewust gekozen om in Italië een gridstraf te pakken voor een motorwissel, omdat inhalen op Monza goed mogelijk is. Onder normale omstandigheden verwacht hij echter niet meer dan een vijfde plek.

Nadat motorleverancier Honda in België de vierde specificatie van haar krachtbron introduceerde voor Alexander Albon en Daniil Kvyat, krijgt Verstappen in Italië ook de beschikking over de nieuwste versie van de motor. De Nederlander overschrijdt daardoor wel het maximum aantal motorcomponenten dat hij in een seizoen mag gebruiken, waardoor hij veroordeeld is tot een start achteraan de grid.

Volgens Verstappen was het een bewuste keuze om deze gridstraf in Italië te pakken. Het circuit ligt Red Bull Racing van oudsher niet geweldig, maar biedt wel voldoende kansen om in te halen. "Je kan hier inhalen. Het probleem is dat we niet zo competitief zijn in vergelijking met Ferrari en Mercedes. Op andere circuits vertrok ik vanuit de achterhoede en eindigde ik op het podium."

"Dat kwam omdat onze snelheid toen goed was en je een andere bandenstrategie kiest. Dat kan je soms helpen, omdat je dan aanvankelijk niet echt in verkeer rijdt en op het einde nog goede banden hebt. Ik verwacht nier niet dat ik vanuit de achterhoede begin en op het podium eindig, maar ik denk dat het een goed resultaat is als we onder normale omstandigheden terug kunnen komen naar de vijfde plek."

Verstappen ziet verwachte regen als kans

De weersverwachting voor de zondag op Monza is vooralsnog wisselvallig, waarbij er een redelijke kans op regen is. Dat zou goed kunnen uitpakken voor Verstappen, die in juli de regenrace in Duitsland won. De Nederlander is zelf ook van mening dat regen hem en Red Bull in de kaart kunnen spelen, maar hij wil niet op de zaken vooruitlopen.

"Als het regent: absoluut. We moeten echter eerst afwachten of en hoe hard het gaat regenen. Gisteren keek ik en toen leek het behoorlijk wat, maar vandaag was het alweer een stuk minder. Het is op het moment dus lastig te zeggen. Als het regent, zal ons dat hopelijk wat competitiever maken op dit circuit."