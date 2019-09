Lando Norris boos na nieuwe uitvalbeurt: "Ik schreeuwde keihard het f-woord"

Lando Norris beleefde vanmiddag misschien wel de meest frustrerende uitvalbeurt uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan. De 19-jarige Brit reed een foutloze race en leek op weg naar een geweldige vijfde plek, maar vlak voor het einde van de race gaf zijn Renault-motor de geest. Het was echter niet geheel verrassend dat de Brit werd verkozen tot Driver of the Day, want hij reed tot dan een sublieme race.

"Het is al een paar keer gebeurd dat we in kansrijke positie uit zijn gevallen dit jaar," was Norris somber tegenover GPToday.net. "We vielen uit aan het begin van de laatste ronde, nota bene toen ik net over start-finish reed om aan mijn laatste ronde te beginnen. Ik schreeuwde keihard het f-woord over de boordradio."

Op het feit dat hij tot Driver of the Day verkozen was reageerde hij gevat: "Oh, echt waar? Nou dat is een leuke troostprijs. Ik had verwacht dat Charles hem zou winnen, door zijn eerste zege, maar dat is een mooie troost."