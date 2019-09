Charles Leclerc waakzaam: "Waren langzamer in de racetrim"

Charles Leclerc wacht na twaalf races bij Ferrari nog steeds op zijn eerste zege in de Formule 1, maar in zijn dertiende race heeft de Monegask in ieder geval een goede kans om de zege te pakken. Leclerc start morgen na een geweldige kwalificatie voor de derde keer in zijn carrière vanaf pole position. Teamgenoot Sebastian Vettel eindigde op een behoorlijke marge als tweede in de kwalificatie, maar morgen is het Italiaanse team waarschijnlijk minder dominant, aangezien de Mercedessen een stuk sneller waren tijdens de racesimulaties.

Charles Leclerc maakte zich dan ook nog geen illusies voor wat betreft de race: "De ronde voelde goed. De eerste sector verliep niet helemaal zoals ik gehoopt had, vooral in de eerste bocht. Dat kwam doordat we rustig aan moesten doen aan het einde van de opwarmronde door al het verkeer. Vanaf de tweede bocht ging het eigenlijk perfect. We moeten alleen nog werken aan onze racesnelheid, want wat dat betreft kwamen we tekort."

Over de rommelige opwarmrondes in Q3 zei Leclerc: "Ik had gevraagd na de eerste run om me in iets betere omstandigheden het circuit op te sturen en niet te zorgen voor een slipstream. Ik wilde mijn banden fatsoenlijk op temperatuur krijgen om zo een goede ronde te kunnen rijden en dat lukte redelijk."