Renault zal eerste 18-inch bandentest met Pirelli uitvoeren

Het Formule 1-team van Renault zal Pirelli's 18-inch bandentestprogramma voor 2021 van start laten gaan op het circuit van Paul Ricard. Op 12 en 13 september zal de test worden uitgevoerd.

Sergey Sirotkin staat momenteel ingepland om de test uit te voeren als onderdeel van zijn job als testcoureur van de Franse-outfit. Het team uit Enstone kon aan GPToday.net nog niet bevestigen dat de Rus zal deelnemen, bronnen in de paddock melden echter dat hij de aangewezen persoon is.

Renault is een van de drie teams die zich vrijwillig hebben aangemeld om te helpen met de eerste 18-inch test. Samen met McLaren en Mercedes hebben ze een prototype auto gemaakt op basis van het 2018-chassis. Alle drie de teams zullen twee testdagen uitvoeren voor het einde van het jaar. McLaren test in oktober op Paul Ricard, Mercedes in december.

Pirelli heeft nog 25 testdagen voor de 2021 banden gepland staan in 2020, daarnaast zal er drie dagen getest worden met het nieuwe rubber op het circuit van Abu Dhabi na afloop van het seizoen 2020.

Alle andere teams zijn uitgenodigd om deel te nemen aan minimaal één van de 25 testdagen die Pirelli voor 2020 heeft ingepland. De teams hebben, per team, de mogelijkheid om vijf van de 25 testdagen voor hun rekening te nemen.

"We beginnen met het testen van de 18-inch band enkele dagen na de Italiaanse Grand Prix op Monza", vertelde Mario Isola. "De voorbereiding verloopt goed. Het is de echte eerste test met een 18-inch band dat uitgevoerd wordt op een prototype-auto."

"Het is belangrijk voor ons om in september te beginnen, want we hebben in elk geval tijd nodig om te reageren als het gedrag vinden dat niet overeenstemt met onze simulatie."

Pirelli heeft al uitgebreid getest met de 18-inch banden op een prototype Formule 2-auto: "Met de Formule 2 hebben we een auto die binnenkort de definitieve versie van de band kan gebruiken. Het grote verschil is echter dat de Formule 1 een prototype auto moet bouwen om te testen en de Formule 2 de auto voor 2020 al klaar heeft."

"De test op Abu Dhabi in 2020 is ontworpen om de teams de kans te geven om de banden voor de eerste races van het jaar te selecteren. Als een team geen prototype auto heeft voor deze test, heeft het ook geen mogelijkheid om de banden te selecteren", sloot Isola af.