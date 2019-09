Sainz veegt vloer aan met Renault-upgrades

Carlos Sainz heeft toegegeven dat hij teleurgesteld is over Renault's nieuwste motorenupdrage. De McLaren-coureur is een van de coureurs die tijdens de Belgische Grand Prix een gridstraf mag verwachten. Ferrari, Mercedes en Renault hebben allemaal een nieuwe motor geïntroduceerd voor de Belgische Grand Prix.

Meer verwacht van upgrade

Sainz gaf aan GPToday.net toe dat hij meer verwacht had van de upgrade: "De nieuwe motor? Ik heb er niets van gemerkt. Er is niets nieuws in de termen van prestaties", verklaarde hij.

"Het is de C-specificatie, dus er zullen nu geen verbeteringen aan de motor meer zijn. Ik verwachtte iets meer, maar als ik eerlijk ben is er eigenlijk helemaal niet veel meer."

De Spanjaard zegt dat hij ook teleurgesteld was over de eerdere Renault-upgrade: "Er zijn drie motorevoluties geweest," zei Sainz. "Ook de eerste en de tweede zijn me niet opgevallen."

"We zijn niet slecht op het gebied van topsnelheid, maar verder is er geen revolutie geweest."

Ongelukkig bij McLaren?

De Spanjaard ontkende ongelukkig te zijn bij McLaren. Op de vraag of hij een Red Bull Racing-coureur zou zijn geworden als hij bij Toro Rosso was gebleven antwoordde hij: "Dat is onmogelijk om te weten. Maar ik weet wel dat ik erg blij ben met de plek waar ik nu ben. Ik zou het niet willen veranderen."

Het blijft echter een feit dat Sainz goede resultaten kon overleggen tegen Max Verstappen zijn zijn Toro Rosso-tijd. "Het is geen geheim dat Max een van de meest getalenteerde en snelste coureurs is die de Formule 1-wereld heeft", sprak de Spanjaard.

"Ik denk dat ik meer heb gedaan dan overleven als zijn teamgenoot. Het was een zeer belangrijk seizoen in mijn carrière en Max en ik maken daar nog steeds grappen over. Ik kan goed met hem door één deur", sloot hij af.