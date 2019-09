Ross Brawn: "In 2020 mogelijk verschillende variaties van F1-weekend testen"

De Formule 1 kan de raceweekenden in 2020 veranderen om verschillende formaten voor de toekomstige seizoenen te testen, zegt F1-directeur Ross Brawn. Met de nieuwe technische en sportieve regelgeving die in 2021 van kracht wordt wil de F1 de show vernieuwen en nieuwe formaten introduceren om de fans een beter spektakel te bieden.

Brawn zegt echter dat er geen logische manier is voor de F1 om vooruitgang te boeken met de huidige weekendformule, maar het testen van verschillende opzetten zou meer duidelijkheid bieden.

Meerdere variaties van F1-weekend

"Ik zou graag zien dat we in 2020 een paar dingen proberen. Ik denk dat we in 2020 een stabiel platform hebben wat betreft de auto's, de dingen veranderen niet zo veel. Ik denk ook dat het een goede gelegenheid is om variaties te proberen tijdens één of twee races."

"Ik zie geen andere manier om logischerwijs vooruitgang te boeken in de huidige opzet van een F1-weekend. Ik denk dat de basisvorm van de race goed is, maar de vraag is; zou een sprintwedstrijd interessant zijn? Zou enige variatie in de kwalificatie interessant zijn? Ik denk dat de teams er klaar voor zijn om tijdens een zaterdag wat variaties te doen om te kijken of we een betere oplossing kunnen vinden."

Met een F1-kalender voor 2020 met 22 races zijn er zorgen dat de uitbreiding van de kalender ongewenste stress kan veroorzaken voor de teamleden.

Raceweekend inkorten

Brawn staat er echter op dat de F1 het raceweekend voor het seizoen 2021 wil inkorten, zodat de teams op een latere dag op het circuit kunnen aankomen.

"We kijken naar het format, wat er op vrijdag gebeurt. We willen dat de wagens op vrijdag rijden, maar is er een manier om het weekend te verkorten vanuit operationeel oogpunt voor de teams? Ze verschijnen allemaal op een dinsdag, of zelfs een maandag, om zich voor te bereiden. Als we dat konden beperken, een kortere tijd in parc ferme, dan is het mogelijk om de tijd van een team op het circuit onder controle houden."

"Hierdoor kunnen we het operationele weekend voor hen inkorten en er een driedaags weekend van maken. We weten nog goed dat iedereen op donderdagmiddag aankwam, de auto's in de garage zette en ging racen. Nu komen ze twee of drie dagen eerder opdagen, omdat ze alles klaar willen hebben. Kunnen we 's middags twee vrijdagsessies houden? Iets kortere sessies. Dat zou betekenen dat de teams zich op een vrijdagochtend kunnen voorbereiden."