DRS-Zone op Spa wordt dit weekend met twintig meter ingekort

Het activeringspunt voor de eerste DRS-zone op het circuit van Spa is verplaatst van 210 meter na de uitgang van Raidillon naar 20 meter verderop. De andere zone, die op start/finish ligt, is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

De veranderingen komen nadat Silverstone en Hockenheim beide één DRS-zone hadden verwijderd. Nochtans zei de racedirecteur Michael Masi dat het geen trend is om DRS-zones in te korten, maar dat het systeem wel gewoon op de juiste manier werkbaar moet zijn.

"Ik heb een document verspreid onder de teams met in principe alle DRS-zones voor de rest van het jaar", vertelde Masi. "Hier en daar zijn de zones aangepast. Er zijn er een paar die we verwijderd hebben en de teams hebben nu al die informatie tot hun beschikking."

Het verwijderen van de DRS-zones in twee van de laatste drie races had geleid tot het aantal kansen om inhalen zonder DRS mogelijk te maken. Masi ontkende stellig dat er een trend is om de zones korter te maken.

"Het zijn puur de omstandigheden die er voor zorgen dat we dit doen. We hebben gekeken naar de actie van voorgaande jaren in die specifieke DRS-zones. We vroegen ons af of deze daadwerkelijk gewerkt hebben", verklaarde Masi.