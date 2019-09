Gerhard Berger: "Niet makkelijk voor Vettel om met deze situatie om te gaan"

De geruchten over een vertrek van Vettel bij het team van Ferrari lijken steeds sterker te worden na een slechte seizoenstart van de Scuderia. Voormalig Ferrari-coureur Gerhard Berger acht een voortijdig vertrek van Sebastian Vettel uit de Formule 1 niet onmogelijk.

"Ik kan Sebastian vertrouwen, omdat hij een zeer slimme man is. Hij heeft zeker veel klasses waarin hij in zijn leven nog zou willen rijden. Sebastian houdt van zijn familie, zijn retro motorfietsen en klassieke auto’s", zei Berger tegen GMX.

Afscheid Vettel lijkt steeds dichterbij te komen

In de afgelopen maanden werd er veel gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de 32-jarige Duitser uit de Formule 1 aan het einde van dit jaar. De viervoudig wereldkampioen, die tot eind 2020 verboden aan Ferrari is, moet de titelkansen ook laten schieten in zijn vijfde seizoen voor de Italiaanse renstal. Vettel gaf eerder al aan geen interesse te hebben om over te stappen naar een ander team. Overstappen naar een concurrent is 'geen optie', aldus Vettel na de race op Hockenheim eind juli.

De voormalig Oostenrijkse Ferrari-coureur kan zich volledig vinden als Vettel vertrekt uit de Formule 1 en zich gaat focussen op andere dingen. "Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer hij op een ochtend opstaat en zegt dat hij teveel stress ervaart en toe is aan een nieuw avontuur", zei Berger.

Moeilijke situatie

Berger was mede-eigenaar van Toro Rosso toen Vettel in 2008 zijn eerste Formule 1-race in Monza sensationeel won. Vettel heeft sinds dit seizoen met de Monegask Charles Leclerc een jonge sterke stabiele rivaal. Het team wist dit seizoen nog geen enkele keer een race te winnen en dat verwerkt zorgen voor de Duitser.

Volgens Berger is de situatie waarin Vettel zich bevindt erg moeilijk. "Omgaan met deze situatie is niet makkelijk voor Sebastian, hij heeft bijna geen tijd meer voor zijn privé leven, Sebastian brengt zijn team niet voldoende en vooral niet het resultaat waarop wordt gehoopt", zei Berger. "Hij is een beetje anders dan Michael Schumacher, die veel hechter was met het team en meer een echte leider was. Dat is geen verwijt voor Sebastian, die erg hard werkt en erg slim is, maar dat is niet zijn aard, het is de plicht van het management."