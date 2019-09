Hoewel de strijd om de zeges het meeste in het oog springen in de Formule 1 vaak het meest in het oog springen, vielen ook enkele geweldige prestaties van de teams die niet de gebruikelijke top zes vormen op tijdens de eerste seizoenshelft van 2019. Vooral in de vier spectaculaire races voor de zomerstop, was niet alleen de strijd om de eerste plek spannend, met natuurlijk als meest opvallende uitschieter de podiumplaats voor Daniil Kvyat in Hockenheim. Bekijk in de video hieronder de top vijf die werden samengesteld door de FOM en laat ons weten welke prestatie jullie het meest verraste: