Hoe Honda voorkwam dat Verstappen een criticus zoals Alonso is geworden

Honda Motorsportchef Masashi Yamamoto gelooft dat de goede eerste indruk die Max Verstappen van Honda heeft gekregen eraan bijgedragen heeft dat de Nederlander geen 'Alonso-methode' nodig had om zijn afgunst kenbaar te maken.

Verstappen is de eerste coureur sinds Heinz Harald Frentzen in 1999 die meer dan één Grand Prix voor een Japans merk heeft gewonnen. De overwinning op de Red Bull Ring was de eerste overwinning voor Honda sinds de Grand Prix van Hongarije in 2006 die door Jenson Button winnend werd afgesloten. Onze landgenoot was de afgelopen weken vol lof over de Japanse motorleverancier.

De lof en positieve houding van Verstappen ten opzichte van Honda staat in schril contrast met de laatste superster waarmee de Japanners werkte, Fernando Alonso. Terwijl de tweevoudig wereldkampioen in drie vruchtloze jaren met McLaren zeer kritisch was over het Japanse merk, heeft Verstappen Honda's aanpak meerdere malen geprezen, iets waarvan Yamamoto denkt dat zijn eerste contacten met de fabrikant hem misschien heeft geholpen.

"Toen Max in 2017 naar Honda's fabriek in Sakura kwam, leek het erop dat hij onder de indruk was van de fabriek", vertelde Yamamoto. Verstappen gaf destijds al aan dat hij onder de indruk was van het Japanse werk. Tijdens een interview met Olav Mol verklaarde onze landgenoot dat: "Werkelijk alles wat Honda meebrengt naar het circuit helemaal nieuw is. Elk boutje, elk moertje, werkelijk alles is gloednieuw", hiermee vertelde Verstappen tussen de regels door dat men daar bij de vorig leverancier van Red Bull Racing (Renault), niet vanuit kon gaan dat alles spik en span was.

"Max vond het leuk om naar de fabriek te kijken. Misschien heeft hij de indruk dat hij iets met Honda kan doen, misschien heeft hij zo'n positief gevoel en dat heeft invloed op zijn gedrag."

Verstappen's nauwgezette aanpak van het racen en de levendige stijl op het circuit hebben ertoe bijgedragen dat de fabrikant opnieuw het beste uit zichzelf heeft gehaald. "Max is erg belangrijk voor ons. Het is voor ons heel belangrijk om zo'n coureur als Max te kunnen ondersteunen."

Inmiddels zijn de Japanse Honda-fans lyrisch over Verstappen. Formule 1, dat dit jaar opnieuw het circuit van Suzuka aan zal doen, is inmiddels weer zeer populair bij de Japanners. De Japanse-fans zien in Verstappen een coureur die hen doet denken aan de Mansell's en Senna's van deze wereld. Yamamoto vertelde vervolgens: "Max is heel erg goed op het circuit. Zijn communicatie met de ingenieurs is uitmuntend. Hij is erg goed in het analyseren van de gegevens en ook in het analyseren van zijn rijgedrag. Hij kan nauwkeurige feedback geven op het gebied van chassis en motor, dus hij is uitstekend."