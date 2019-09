Bekendmaking Ocon bij Renault wordt opgehouden door Nico Hulkenberg

Esteban Ocon zal in 2020 voor Renault moeten gaan rijden, nochtans heeft de Franse media gemeld dat een obstakel dat Nico Hulkenberg impliceert de overeenkomst tegenhoudt.

GPToday.net en Auto Bild meldde eerder deze week dat Mercedes heeft gekozen voor Valtteri Bottas in 2020 als tweede coureur naast Lewis Hamilton. De Fin gaat zijn vierde seizoen bij Mercedes in.

Toto Wolff had voor 2019 een 'gentlemans-agreement' met Cyril Abiteboul van Renault om Estaban Ocon onder te brengen. Vanuit het niets kwamen de Fransen in het zomerreces van 2018 met Daniel Ricciardo op de proppen.

Hedendaags lijkt het erop dat het vertrouwen tussen de fabrikanten en Ocon is hersteld en dat er in 2020 een samenwerking tussen Ocon en Ricciardo mag worden verwacht. RMC Sport zegt dat de deal nog moet worden afgerond omdat de onderhandelingen nog aan de hang zijn.

Een belangrijk knelpunt is Renault's wens om afscheid te nemen van Nico Hulkenberg als hij een contract bij een ander team heeft. Hulkenberg kwam één jaar na de terugkeer van Renault als fabrieksteam bij de renstal terecht en heeft geholpen bij de ontwikkeling van het team dat zich in 2021 wil richten op de wereldtitel.

De Duitser is genoemd als kandidaat voor Haas in plaats van Romain Grosjean, terwijl ook de stoel bij Williams kan worden aangeboden als Robert Kubica zijn plaats zal verliezen.

RMC meldt dat het effectief in bruikleen nemen van Ocon van Mercedes bij Renault als een voordeel wordt gezien, aangezien ze dan niet de volle mep aan salaris hoeven te betalen. Naar verluidt is Daniel Ricciardo de op twee na hoogst betaalde coureur in de Formule 1 op dit moment.

Het rapport stelt: "De Franse fabrikant heeft zeer veel interesse in Ocon, die het voordeel heeft dat hij snel, betrouwbaar en goedkoop is. Met het zeer grote salaris dat aan Daniel Ricciardo wordt betaald, zou Renault niet tegen een vermindering van loonkosten zijn."

"Door Ocon in plaats van Hulkenberg te nemen, zou het gebeuren. Toen Renault terugkeerde naar de Formule 1, hadden ze de Duitse coureur tot een prioriteit gemaakt en daarom een beetje overbetaald." Het Franse rapport gaat voorbij aan het feit dat Hulkenberg niet prioriteit nummer één was bij Renault, dat was Sergio Perez. Perez had echter geen interesse in het stoeltje en daarom koos men noodgedwongen voor Nico Hulkenberg. De sponsoring die Perez mee kon nemen vanuit Mexico was naar alle waarschijnlijkheid een goede deal voor de Fransen, hierdoor zou de verloning van haar beide coureurs op een marginaal niveau liggen.