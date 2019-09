Mick Schumacher: "Tijd zal het leren wanneer ik stap naar F1 maak"

De tijd zal het leren wanneer Mick Schumacher naar de Formule 1 zal overstappen, maar de jonge Duitse coureur houdt vol dat hij zich duidelijk voorbereidt op zijn toekomst met de grote jongens in de koningsklasse. Schumacher, lid van de Ferrari Driver Academy, heeft onlangs zijn eerste Formule 2-zege in Hongarije behaald. Hij behaalde de overwinning onder de druk van rivaal Nobu Matsushita.

De overwinning was een welkome aanvulling op de reputatie van de 20-jarige, maar er zijn meer resultaten nodig om hem op het pad te sturen van zijn beroemde vader, zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Tijd zal het leren

De jonge Duitser kijkt vooruit naar zijn eventuele promotie naar de F1 en weet niet wanneer dat zal zijn. Mick Schumacher: "Ik denk dat alleen de tijd het kan leren. Uiteraard is het hebben van de eerste overwinning in F2 super goed. Ik moet nog steeds veel aan mezelf werken. Of ik volgend jaar naar de F1 ga of over twee of drie jaar, ik weet het niet. Alleen de tijd kan dat vertellen. Ik zal mijn best doen om te proberen om zo veel mogelijk te leren, zodat wanneer ik de stap maak, ik klaar ben en comfortabel."

Overwinning geeft vertrouwen

De eerste overwinning in de Formule 2 heeft Mick Schumacher veel zelfvertrouwen gegeven: "Ik denk dat het waar is dat op een bepaalde manier de eerste overwinning de moeilijkste is, maar het is natuurlijk ook als je die overwinning krijgt het je veel vertrouwen geeft. Het geeft je veel vertrouwen naar het volgende weekend, vooral richting het einde van het seizoen."

"Het is goed dat we het op een bepaalde manier hebben gedaan. Dat is ook niet gemakkelijk want we hadden veel druk, niet alleen van Nobuharu Matsushita maar het hele seizoen lang. We hadden enkele zeer sterke prestaties, maar niet genoeg punten gescoord."

"Ik denk dat ik terugkijk naar de Red Bull Ring of Silverstone was het tempo geweldig, maar in veel opzichten zijn we er niet in geslaagd om het echt tot zijn recht te laten komen. In het algemeen ben ik erg blij dat we die overwinning hebben behaald, maar vooral ook dat we de punten hebben kunnen scoren."