Jean Todt: "Crash Schumacher en Villeneuve was uit bescherming"

In 1997 stond Schumacher aan de leiding van het kampioenschap toen het Formule 1-circus voor de laatste Grand Prix van het seizoen richting Zuid-Spanje vertrok. Het prachtige circuit van Jerez de la Frontera bracht een bijzonder weekend teweeg. Dat begon al op zaterdag waarbij zowel Villeneuve, Schumacher als Frentzen dezelfde tijd reden en alle drie pole position pakten.

Doordat Williams-coureur Jacques Villeneuve deze tijd als eerste reed mocht hij van de pole starten. Tijdens de race kwam Schumacher echter voor Villeneuve te liggen, maar de Canadees vocht zich terug wat zorgde voor een crash tussen de twee titelkandidaten. Op het moment dat Villeneuve aan de binnenkant dook van Schumacher stuurde de Duitser bewust in en raakte de Williams. Villeneuve kon uiteindelijk doorrijden met wat schade, Schumacher eindigde in de grindbak met een wielafdruk van de Williams en zag zijn kampioenschap in rook opgaan.

Slechtere voorbeelden dan Schumacher en Villeneuve

De huidige FIA-president maar voormalig teambaas van Schumacher bij Ferrari, Jean Todt, zegt nu dat de Duitser dit deed uit zelfbescherming. Het incident is tot op de dag van vandaag berucht, maar Todt zegt dat de schande misschien onterecht is. De Fransman vertelde aan Beyond the Grid: "Ik was niet verrast, het is een onderdeel van de historie van de Formule 1. Je hebt veel andere voorbeelden die veel slechter zijn geweest dan bij Michael en Villeneuve. Als je je Prost en Senna twee jaar achter elkaar herinnert..."

"Dus dat is een deel van de controverse in de autosport, in de Formule 1, en dus zeg ik niet dat het altijd goed is, maar het maakt deel uit van het verhaal en we zien dit soort dingen nog steeds."

Positie bescherming van Schumacher

Jean Todt gaat verder en legt uit welke gevolgen het incident had: "Het was een bescherming van Michael Schumacher, hij wilde zijn positie beschermen. Hij beschermde het niet goed, want als hij het goed had beschermd, zou het hebben gewerkt maar dat lukte niet."

"Hij werd zwaar gestraft, het team werd gestraft maar nu we daar 22 jaar later over spreken heeft het een aantal unieke gevoelens met ons gecreëerd omdat we bij elkaar bleven, niemand liep weg voor de situatie. Je moet de druk accepteren, je moet de uitdagingen accepteren waarmee coureurs worden geconfronteerd om hun resultaat te krijgen, en hun dromen te verwezenlijken. Dus soms is de manier om het te bereiken niet rationeel, maar je beseft het niet in heetst van de strijd. Je doet dingen die je niet zou doen als je goed erover na zou denken."