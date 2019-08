Nieuwe windtunnel in Woking belangrijk voor heropleving McLaren

James Key, de nieuwe technisch directeur van McLaren, zegt dat de nieuwe windtunnel op het hoofdkantoor van het team in Woking een cruciaal element is. De nieuwe windtunnel zorgt volgens Key voor de heropleving van McLaren in de Formule 1. Het team heeft een aantal slechte seizoen achter de rug, maar nu staat het team op de vierde plaats in het kampioenschap. Carlos Sainz en Lando Norris vertonen zich steeds vaker bij de top drie-teams. Volgens James Key heeft de nieuwe windtunnel veel invloed op de goede prestaties van McLaren.

"De nieuwe windtunnel is erg belangrijk voor ons," vertelde Key tegen de officiële website van de Formule 1. Het team besloot om een ​​eigen windtunnel te bouwen in Woking, voorheen gebruikte McLaren de windtunnel van Toyota in Keulen, Duitsland, die windtunnel heeft McLaren meer dan tien jaar in gebruik genomen. Key vertelde dat een nieuwe windtunnel bovenaan zijn verlanglijstje stond, het was ook een prioriteit voor Andreas Seidl.

Het team uit Woking streeft naar 'evolutie in plaats van revolutie' voor 2020.

"Ik denk dat toen Andreas en ik erbij kwamen, de windtunnel een van de grote projecten was", zei Key. "Er waren verschillende opties, maar de meest logische optie was om een ​​nieuwe faciliteit in onze gebouwen in Woking te hebben. We hadden een zeer positieve en ondersteunende reactie van onze aandeelhouders.” Key erkende dat de bestaande faciliteit in Duitsland "ons een zeer goede service bood", maar voegde eraan toe dat het tijd was om verder te gaan. "We hebben de afgelopen tien jaar een geweldige relatie met Toyota gehad," zei hij. "Maar het feit is dat de tunnel van Toyota wat ouder was dan die van de andere Formule 1 teams."

Zelfs met de beschikbaarheid van computersimulaties en CFD (computational fluid dynamics), vond Key dat er momenteel geen vervanging was voor praktische testen als het ging om aerodynamica. "De technologie in een moderne F1-windtunnel is uitstekend", legt Key uit. "CFD en windtunnels vullen elkaar zeer goed aan, vooral in de autosport wanneer je een heel chaotische situatie hebt," vervolgde hij. "CFD doet steeds beter zijn werk om te begrijpen hoe die stromen werken en ons als ingenieurs te laten zien wat er aan de hand is. “

De 47-jarige Engelsman hoopt dat de gloednieuwe, meer geavanceerde windtunnel bij McLaren Technology Center zal helpen ervoor te zorgen dat het team zijn concurrenten in het middenveld voorblijft. McLaren, momenteel op de vierde plaats in het klassement van de constructeur. Mclaren zoekt nu naar manieren om het gat naar de top drie teams in de komende seizoenen te dichten - Mercedes, Ferrari en Red Bull. 'Om in de toekomst echte vooruitgang te boeken, hadden we iets nodig voor onze prestaties dichter bij huis', zei hij.