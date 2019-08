Symonds ziet Russell als toekomstig wereldkampioen Formule 1

George Russell beleeft geen makkelijk debuutseizoen in de Formule 1 bij Williams, maar Pat Symonds ziet de jonge Brit desondanks toch als een toekomstig wereldkampioen.

In 2018 werd Russell op sterke wijze kampioen in de Formule 2, waarmee hij promotie naar de Formule 1 afdwong. Als onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes tekende hij een driejarig contract bij Williams, maar dat team zit momenteel in een lastige situatie. Het team is duidelijk langzamer dan de concurrentie, wat voor Russell en teamgenoot Robert Kubica betekent dat ze vaak achteraan rijden.

De kansen op succes zijn voor Russell momenteel niet groot, maar toch maakt hij een goede indruk in zijn debuutseizoen. De 21-jarige is in alle kwalificaties Kubica de baas geweest en eindigde ook in vrijwel alle races voor zijn teamgenoot. Hoewel Kubica in Duitsland het eerste punt van Williams pakte, heeft Russell indruk gemaakt op Symonds. Hij ziet een toekomstig wereldkampioen in zijn landgenoot.

"Ik zal je een antwoord geven dat redelijk onverwacht komt. Kijkend naar George Russell in de Formule 2 ben ik erg van hem onder de indruk. Ik heb hem goed zien racen onder veel verschillende omstandigheden: leidend aan het front, de race controlerend, komend door verkeer, in de regen, op het droge. Hij hield zijn hoofd ook koel als dingen fout gingen. Ik heb het gevoel dat hij de man is die we in de gaten moeten houden", vertelde Symonds aan F1.com.