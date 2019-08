Raikkonen stuurt zoontje voor het eerst met kart op pad

De naam Raikkonen zal mogelijk nog lang in de autosport te vinden zijn. Robin, het vierjarige zoontje van Kimi Raikkonen, heeft eerder deze week voor het eerst in een kart gereden.

De Formule 1 is bezig aan haar zomerstop, waar onder meer een shutdown van de fabrieken onderdeel van is. Voor de coureurs en teamleden is het echter het moment om even vakantie te vieren en te ontspannen na een drukke start van het seizoen. Dat geldt ook voor Raikkonen: hij vierde eerder deze maand dat hij drie jaar getrouwd is met Minttu en ook maakt hij van de gelegenheid gebruik om op vakantie te gaan met zijn familie.

Een van de dingen waar Raikkonen deze zomer ook mee bezig is, is met het begeleiden van zoontje Robin in zijn eerste stappen in de karts. Op Instagram plaatste hij een foto en een video dat het jongetje zijn eerste meters in een kart maakt. Bij de Azerbeidzjaanse Grand Prix kondigde Raikkonen al aan dat dit zou gaan gebeuren, nadat Robin zijn eerste meters op een crossmotor gemaakt had.

"Hij houdt van auto's, maar momenteel nog meer van motoren. Maar wie weet houden ze vandaag van het ene en is het morgen iets dat compleet anders is. In de zomer zullen we hem waarschijnlijk voor het eerst in een go-kart zetten en als hij dat leuk vindt, mag hij dat doen. Je weet het echter nooit met kinderen: de ene keer is het dit, de andere keer dat. Mij maakt het niet uit, als het een hobby wordt dan is dat goed voor ze en waarschijnlijk makkelijker voor mij."

'Geen probleem als hij danser zou willen worden'

Mocht Robin toch tot de conclusie komen dat karten niets voor hem is, dan vindt Raikkonen dat niet vervelend. "We zullen ze allebei steunen. Als ze dansers willen worden, dan heb ik daar absoluut geen problemen mee zolang ze ervan genieten. Ik denk dat alles wat ze doen beter is dan rondhangen op een treinstation, vechten of thuisblijven om videogames te spelen."