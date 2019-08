Hoe proberen coureurs om te gaan met jetlags?

De Formule 1-coureurs en F1-teams hebben momenteel vakantie en dat geldt ook voor een groot aantal Nederlanders. Bij een verre reis is het mogelijk dat je last krijgt van een jetlag en dat geldt ook voor de coureurs. Hoe proberen ze dit zoveel mogelijk te voorkomen?

Aangezien het hierbij om de Formule 1 gaat, is het niet verrassend dat wetenschap een rol speelt. Hintsa Performance werkt nauw samen met Dr. Steven Lockley, een professor van Harvard en leidende neurowetenschapper die als consultant NASA-astronauten helpt met slaapmanipulatie.

In de basis dienen teams volledige reisplannen in bij Lockley in de aanloop naar overzeese races en hij zendt op zijn beurt een op maat gemaakt slaapplan terug dat de coureurs in staat stelt om voor en na elke reis – en tussendoor als er back-to-back races zijn – en rekening houdt met de eventuele noodzaak om terug te gaan naar de thuisbasis voor simulatorwerk tussen races.

Deze plannen voorzien in slaap en ontwaak-periodes die volledige opbouw- en afbouw-periodes mogelijk maken, waarbij rekening gehouden wordt met dat het menselijk lichaam tijdsverschillen met een snelheid van een tijdzone-uur per dag verwerkt.

De plannen voorzien in wanneer een coureur een dutje doet of moet slapen, wanneer hij wakker moet zijn, wanneer en hoe lang ze wel of niet een zonnebril moeten dragen om zonlicht op te nemen of te blokkeren. Er staat ook in detail in wanneer doses van (synthetische) melatonine, een hormoon dat de slaapcyclus reguleert, genomen moet worden.

De coureurs willen zelfs zo ver gaan om het maximale uit de expertise van Lockley te halen door stoelen bij het gunstige raam van het vliegtuig te reserveren – vooral als het ‘horizontale’ vluchten betreft – om ze in staat te stellen zonlicht en donker te reguleren.

Dit alles komt natuurlijk bovenop de gebruikelijke fysieke fitheid en voedingsregimes die de coureurs volgen om sterke fysieke prestaties te leveren, maar wordt veel makkelijker gemaakt als coureurs toegang hebben tot privévliegtuigen…

Wil je meer weten over Hintsa Performance en het werk dat zij uitvoeren met Formule 1-coureurs? Lees dan het interview, dat vanmiddag vanaf 13.00 uur te lezen is.