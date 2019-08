Albon: "Toro Rosso is het doel voor 2020, niet Red Bull Racing"

Alexander Albon zegt dat hij niet denkt over een potentieel zitje bij Red Bull Racing in 2020. Hij benadrukt dat hij gefocust is op het veiligstellen van een zitje bij Scuderia Toro Rosso.

Momenteel neemt Albon deel aan zijn eerste seizoen in de Formule 1 en in zijn eerste seizoen maakt hij een prima indruk. In twaalf races eindigde hij vijf keer in de top 10, met als hoogtepunt de zesde plek in Duitsland. Toro Rosso-teambaas Franz Tost heeft eerder al gezegd dat hij graag met zijn huidige coureurs door wil gaan, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij Red Bull.

Pierre Gasly heeft het lastig bij het team van de energiedrankjesgigant, dus er komt mogelijk een plekje naast Max Verstappen vrij in 2020. "Daar denk ik niet over", vertelde Albon tegenover onder andere GPToday.net. "Ik denk meer aan het veiligstellen van een zitje bij Toro Rosso. Dat is de focus in mijn werk op dit moment en meer kan ik niet doen. Ik hoop dat ik genoeg heb laten zien. Hij rijden ligt in mijn handen, maar het is niet mijn besluit."

Oorspronkelijk zou Albon in het seizoen 2018/19 naast Sebastien Buemi bij e.dams in de Formule E rijden. Hij kreeg op het laatste moment echter het telefoontje van Red Bull en Toro Rosso, nadat besloten werd om Brendon Hartley niet te behouden. De Nieuw-Zeelander reed vorig jaar een volledig seizoen in de Formule 1. "Vorig jaar sprak ik op dit moment over de Formule E, dus het pad is heel anders gelopen."

Albon hoopt dat Toro Rosso P5 kan behouden

Albon heeft een duidelijk doel voor de rest van 2019. "We zullen vaker een regendans moeten doen om een podium te halen, maar meer punten halen is het doel. We staan nu vijfde bij de constructeurs en het zal niet makkelijk worden om daar te blijven staan. Het was een enorme boost voor het team door zoveel punten te scoren als we in Duitsland deden. Het draait erom dat we daar blijven, de punten blijven scoren en dan zien we het wel."