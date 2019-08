Nieuwsanalyse: Een Grand Prix in Saoedi-Arabië is dichterbij dan het lijkt

Dat de Formule 1 ontwerpen heeft voor een Grand Prix in het koninkrijk Saoedi-Arabië - en dus voor een derde race in de regio - is geen verrassing: zoals hier vorige week onthuld werd, was een van de belangrijkste vragen tijdens een opname voor een uitzending voor Middle East Broadcasting (MBC) over een een derde race in het Midden-Oosten.

Het is ook bekend dat F1-CEO Chase Carey en zijn commerciële luitenant Sean Bratches tijdens de afgelopen winter meerdere bezoeken aan Saoedi-Arabië gebracht hebben, waarschijnlijk om een deal van 5 jaar en 50 miljoen dollar per jaar te sluiten met MBC, dat dertig jaar geleden opgericht werd door zakenman Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim, ter vervanging van het afgelopen contract met Qatar's BeIN Sport.

Hun interesse groeide echter duidelijk toen ze hoorden over de ambitieuze plannen om een enorme entertainmentstad in Qiddiya te bouwen.

Het is bekend dat Bratches de regio intensief bezocht in januari en februari van dit jaar, waarbij verkennende gesprekken voor een derde Grand Prix in de regio gehouden zijn. Omdat de hosting fees over het algemeen dalen - Vietnam's contract is naar verluid het minst lucratieve in tijden - en een race in Miami die tot nader order uitgesteld is en met weinig vooruitzichten voor een Afrikaanse race, heeft de F1 snel een grote vis nodig.

Koers aandelen F1 gestegen na nieuws

De timing van de lekken naar de media is significant: op donderdag houdt Greg Maffei, president en CEO van Liberty Media, de commerciële rechtenhouder van de F1, een investor conference call om de resultaten van kwartaal 2 te bespreken. De aandelenprijs van de F1 reageerde goed op het nieuws: recent daalde de koers met vijf procent, nu was er een stijging van drie procent.

Ondanks de waarde van het contract van MBC, naar verluid het op een-na-meest lucractieve tv-contract in de F1, worden de races in 22 landen in de Arabische regio gratis uitgezonden. Dit is een bewijs van de ambitie van de Saoedi's, die in 1977 voor het eerst de F1 binnenkwamen als partner van Williams en met Mansour Ojjeh een grootaandeelhouder van McLaren en voormalig eigenaar van de TAG Group hebben.

Qiddiya beoogde locatie van race

Op een uur van Riyadh ligt Qiddiya in een bergachtig gebied, waardoor het zich leent voor verschillende activiteiten. Samen met TTI, het consultantsbureau voor autosport van voormalig F1-coureur Alex Wurz, is het plan om een circuit van wereldklasse te creëren dat alle FIA-categorieën kan huisvesten, inclusief F1. De betrokkenheid van Wurz in dit project lijkt echter verder te gaan dan alleen het ontwerp van het circuit.

Volgens bronnen zal het circuit de langste en meest spectaculaire faciliteit worden ter wereld, waarbij de langste configuratie qua afstand langer is dan de 7.005 meter van Spa-Francorchamps. Tevens staan er een aantal unieke features op de rol, zoals auto's die onder een verlicht aquarium doorrijden. Ook worden er meerdere hoogteverschillen verwacht.

Berichten in de media suggereren dat de eerste race in 2021 georganiseerd zou kunnen worden: gezien de grootte van het hele project lijkt dat niet mogelijk. Een bron met kennis van de situatie stelt dat 2022 het eerste moment is dat er een race georganiseerd kan worden. Qiddiya zal in 2020 wel de start van Dakar op zich nemen, nadat recent een deal van 5 jaar met Saoedi-Arabië overeengekomen werd.

Binnen drie jaar kan het land dus Dakar, de Formule E-race in Ad Diriyah en de Formule 1 organiseren, terwijl het voorheen weinig interesse toonde in internationale autosport, behalve een aantal regionale kampioenschapsrally's.

In Hongarije peilde Carey tijdens zijn gebruikelijke briefing met de teambazen de meningen van de teams rond punten als mensenrechten, seksegelijkheid en mediavrijheid als voorbereiding op verdere gesprekken over de race, vooral eentje die gehouden wordt in een land dat momenteel kritiek te verduren heeft over recente gebeurtenissen. Teambazen waren naar verluid 'voorzichtig positief' over het project.

Veto Bahrein lijkt niet ingezet te gaan worden

Hoewel Bahrein een veto schijnt te hebben over races in het Midden-Oosten - en een race in Qatar tegengehouden schijnt te hebben - bevestigde een directeur van de Bahreinse Grand Prix vorig jaar dat het land van Bernie Ecclestone een stem gekregen heeft in ruil voor hun vroege toewijding aan de F1 in de regio.

De politieke geschiedenis laat zien dat de relatie tussen Bahrein en Saoedi-Arabië zowel symbiotisch als vriendelijk is, terwijl de afstand tussen Riyad en Manama bijna 500 kilometer meet. Ter contract is de alliantie van staten in het Midden-Oosten - waar zowel Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten onderdeel van zijn - tegen een aantal politieke houdingen van Qatar. Zij hebben een blokkade tegen laatstgenoemde gevormd, inclusief een verbod op luchtverkeer.

Tegen deze achtergrond zal Bahrein waarschijnlijk geen veto gebruiken tegen een verdere race in het Midden-Oosten en dus is een Grand Prix in Saoedi-Arabië in 2022 zo goed als zeker.