Marc Marquez geldt nu al als een van de meest succesvolle MotoGP-rijders aller tijden. De Spanjaard heeft op 26-jarige leeftijd al vijf wereldtitels in de zwaarste klasse en zeven wereldtitels in totaal behaald en daarnaast 76 races gewonnen.

Inmiddels staat de teller in de MotoGP op 50 zeges, die hij allemaal in dienst van Honda behaalde. Vanwege zijn link met Honda en sponsor Red Bull mocht hij vorig jaar plaatsnemen in een oude bolide van Red Bull Racing, die voor de gelegenheid in de kleurstelling van Toro Rosso uitgerust was. Op de Red Bull Ring mocht Marquez zodoende een aantal ronden in een Formule 1-auto rijden.

Red Bull besloot om een van die ronden eens te vergelijken met een ronde die hij reed op zijn MotoGP-fiets tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van dat jaar. Ook met geringe ervaring in een Formule 1-auto bleek de Spanjaard in die bolide veel sneller te zijn op de Red Bull Ring dan op zijn motor.